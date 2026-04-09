狠撈4億 害15萬戶用污水 黑心商毒害基隆河 28人起訴

「將誠」負責人游侑梵，以「假清運、真偷排」手法，將有害廢水排入基隆河狠撈4億，基隆地檢署昨起訴游男等28人。﹛資料照）

基隆地檢署偵辦去年十一月引發基隆、汐止約十五萬用戶恐慌的自來水油污案，查出領有乙級廢棄物清理許可的「將誠」公司負責人游侑梵，以「假清運、真偷排」手法，將分離後未經處理、含有害物質的船舶廢水排入基隆河，更將分離後的廢油賣給滿進、巨鎮及台清等公司，累計五年獲取不法利益達四億二九七萬餘元，昨天將游侑梵等廿八人與四家公司依涉犯廢棄物清理法等罪起訴，並聲請法院沒收游等人已被扣押共三億五二二萬餘元財產與犯罪工具。

將誠假清運、真偷排 污染水源

環管署北區環境管理中心主任魏文宜表示，將誠、滿進先在港區收取船舶廢油混合物後，故意中斷清運車的GPS來規避稽查，其中將誠把廢油儲放到停車場儲槽，後續偷排到溝渠流入基隆河，民眾自來水才出現刺鼻味。

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廢油賣3家公司 成黑心產業鏈

檢警調查，游男不僅非法排污，還將分離出的廢油賣給滿進、巨鎮及台清等三家公司，將黑心油混充為工業用油，轉售給不知情的下游廠商作為鍋爐燃料；更勾結合台清，以俗稱「跑空單」方式開立虛假處理證明，佯裝廢油已合法處置，建構出完整的「黑心產業鏈」。

基檢指出，游侑梵、黃正霖、顧正乾與范崇茵等四家公司負責人，視環境法令於無物，恣意偷排有害物質，破壞河川生態，依涉犯廢棄物清理法等罪，將游男等二十八人與四家公司提起公訴，並建請法院從重量刑。

這起重大污染案發生於去年十一月廿七日，導致基隆、汐止約十五萬戶民生用水受到影響，台水公司隨即啟動供水調度，並對受災用戶補償，於十二月十三日才恢復正常供水。

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