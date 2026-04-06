北市兒童新樂園設施 11年未更新

今年兒童節天候不佳，但每天仍有1萬7千餘人次進入兒童新樂圖。（北捷遊憩公司提供）

失去探索誘因 教育局：規劃採購「電動碰碰船」等3項新設施

台北市立兒童新樂園遷至士林現址已十一年，面積五公頃大，約東京迪士尼的十分之一，在地議員林杏兒說，園方用地有限，每逢假日人潮擁擠，台北市政府應尋找更多合適地點增設遊樂園，規劃多元主題遊園設施；議員陳宥丞表示，兒童新樂園內設施十一年如一日未更新，失去探索和多次進場的誘因，連市長蔣萬安的大兒子都不想再去。主管機關教育局回應，營運單位北捷遊憩公司今年規劃新增可自操控的電動碰碰船等小型遊具。

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全世界目前有六座迪士尼，面積最小為卅五公頃，其中不乏位於首都。民眾認為，台灣曾與迪士尼擦身而過，有沒有可能在台北市實現？目前同樣位於首都的兒童新樂園僅約五公頃大，比鄰台北市立天文科學教育館、國立台灣科學教育館，並隔著外雙溪遙望輝達所在的北投士林科技園區，樂園內摩天輪等十三項大型遊樂設施。

陳宥丞：應引進具備體能挑戰的設施

陳宥丞指出，園內設施長達十一年未更新，早已失去探索和多次進場的誘因，除了傳統機械遊具，應引進如輪狀土坡場等具備體能挑戰的設施，訓練體適能也學習風險控管。

林杏兒：應尋找更多設計遊樂園場地

議員林杏兒表示，園內用地有限，每逢假日人潮擁擠，除了現有場地之外，市府應積極尋找更多合適地點設計遊樂園場地，可依不同場域規劃不同主題遊園設施，例如自來水園區水樂園就很不錯，利用多元主題讓不同年齡層都能找到適合的遊樂場。

林延鳳：軟硬體重建 可帶來新體驗

議員林延鳳說，兒童新樂園的管理、營運涉及跨單位，若要擴大，應由府級整體規劃並與中央討論，串聯成為兒童教育跟休憩廊帶。然，即便腹地受限，仍可透過硬體設施與軟體服務重建，帶來新體驗。

教育局回應，暫無新增大型非動力設施的計畫，但已規劃採購「電動碰碰船」、「電動行走機械人」與「電動迷你賽車」三項新型小型遊樂設施，也會以「電動碰碰船」作為首波試辦。北捷遊憩公司補充，未來持續雙軌並進，一方面推動遊具更新與優化、一方面舉辦主題活動與內容創新，以兒童節為例，雖天候不佳，但每天仍有一．七萬人次入園。

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