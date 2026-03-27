中市免費營養午餐補助 議員︰比北市低22元

台中市新學年起將推出公立國中小學免費營養午餐。（資料照）

吃比較差？中市每餐70至75元 北市87至92元 教局︰依均價訂 每年檢討

台中市公立國中小學免費午餐政策（含高中職及私校的弱勢生），拍板國中小學每餐補助六十元，高中職弱勢生六十五元，外加三章一Ｑ十元補助，每餐約七十到七十五元，市議會民進黨團總召周永鴻指出，台北市免費營養午餐每餐補助最高竟比台中市多出廿二元（國中生），台中學生恐吃得比台北差；教育局長蔣偉民說，依上學期各校午餐平均價訂補助，會每年檢討。

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免費午餐預算 1年35億餘元

台中市新學年免費營養午餐政策每餐可吃到七十到七十五元品質，教育局並統一規範各校午餐至少三菜一湯、每週至少一次水果、一道有機蔬果及採用一次台中在地食材；估逾廿一萬學生受惠，一年預算約卅五億餘元。

周永鴻指出，台中免費午餐政策加計各種補助後，國中小學生每餐七十元、高中職弱勢生七十五元，同樣推午餐免費的台北市每餐補助國小七十元、國中七十五元，外加三章一Ｑ等十七元補助，每餐介於八十七至九十二元，台中國中生每餐價差北市學生多達廿二元，台中學生恐吃得比台北差。

部分午餐費反降 蔣偉民︰僅5校

議員江肇國則揭露，根據教育局調查，實施午餐免費後僅八十八％學校午餐費比原來高，其餘十二％學校午餐竟「被打折扣」。蔣偉民則表示，調查有八十八％學校午餐費比原來高出三元以上，十％約增一到二元，僅五校、二％因學校午餐委員會要求雙主菜等價格較高，是午餐價未增反降少數特例。

議員憂跟不上物價 盼補助納私校

議員李中及邱愛珊則關切免費營養午餐只比原來平均每餐五十七元調漲至六十元，無法充分反映物價，憂學生午餐品質；另議員包括周永鴻、陳雅惠、鄭功進、張芬郁、劉士州則認為午餐免費應一視同仁，不應排除私校一般學生。

盧秀燕︰中央給預算減少 無法做

盧秀燕則說，若有錢誰不希望「普天同慶」，但中央給台中的預算比去年少了一百五十億，財劃法也不公布，若錢都下來，台中可以做很多事。

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