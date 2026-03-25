宜蘭爭建東西向高快速道 國5直達三星

蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路規劃圖

進行可行性評估 長19.3公里 與蘭陽溪堤岸共構 估需經費591億

隨著「高鐵延伸宜蘭」及「森林鐵路復駛」等計畫推動，宜蘭縣政府爭取興建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，全長十九．三公里，將從國道五號直達三星地區泰雅大橋南岸，估計總經費五九一億元，去年已啟動可行性評估，目前邁入期末報告階段，未來盼納入國家高快速道路系統。

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建議國道等級、4線車道、5處交流道

宜蘭目前東西向運輸主要依賴省道台七線與台七丙線，因道路貫穿宜蘭市、羅東鎮及員山鄉核心市區，導致過境車流與市區車流重疊，造成國道交流道周邊頻繁塞車，引起民怨。

東起國5 西至三星泰雅大橋南岸

宜蘭縣府計畫打造一條高效能的一級橫向聯絡道路，「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」起點自國道五號，終點至三星地區泰雅大橋南岸（宜六三線），全長約十九．三公里，規劃路寬廿三公尺，採雙向四車道配置，預計設置五結系統、二結、台二庚、三星、天送埤等五處交流道。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，去年已撥款七百萬元啟動可行性評估，目前計畫邁入期末報告階段，後續將邀集縣議員及各鄉鎮市長共同參與，透過地方共識完善報告內容。

爭取中央設計興建 目標2042年完工啟用

他強調，考量宜蘭長遠發展，計畫應參考西部東西向高速公路標準，待可行性成果核定後，將建議中央比照高速公路等級辦理，並籲請交通部加速核定程序，將此案納入國家路網，由中央主導設計與興建，打通宜蘭未來路網唯一東西向骨幹。

交通處補充，去年二月提送工作執行計畫書後，歷經一年行政程序，預計今年五月辦理期末報告書審查，若程序順利，預計可行性研究核備後十三年通車，目標二〇四二年完工啟用。

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