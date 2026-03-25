為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「瑜珈境」突歇業 基市府：啟動履約保證機制

    2026/03/25 05:30 記者俞肇福、孫唯容／綜合報導
    基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，會員昨集結在教室外向市議員施偉政（右二）陳情。（施偉政提供）

    基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，會員昨集結在教室外向市議員施偉政（右二）陳情。（施偉政提供）

    基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」驚傳負責人失蹤、無預警停業，學員繳了上萬元會費，到現場才發現人去樓空，找不到人退費，昨集體向民進黨議員施偉政陳情。基市府教育處副處長楊永芬表示，「瑜珈境」營運期間有依規定投保履約保證保險，目前除了撤銷立案證書外，將啟動履約保證機制，維護消費者權益。由於台北市也有據點，北市消保官表示，將會同教育局稽查門市，瞭解受影響會員人數、收費方式、履保情形等消費者權益事項。

    北市︰將稽查保障消費者權益

    楊永芬表示，「施化難陀有限公司附設基隆市私立境瑜珈短期補習班」負責人的家屬，今年三月五日報警協尋負責人；教育處三月十一日對「瑜珈境」進行公安聯合稽查，均符合相關規定，現場正常授課，但負責人失聯。補習班向三井住友海上集團明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」，並按年辦理續保作業至今年十二月十四日零時止，保險金額為二百萬元，可提供消費者基本權益保障。

    「瑜珈境」昨已公告停止所有課程與入場服務，基市府將依「短期補習班設立及管理規則」，有未經核准停辦且停止招生逾三個月，將撤銷立案或廢止設立，同時啟動履約保證機制。施偉政認為，需經三個月無營運事實認定才能勒令歇業，讓學員依上課比例申請退費，但學員及老師質疑「無營運起始日」的起算日，希望市府儘速認定，讓受害學員們早日辦理退費，阻止行為人脫產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播