「瑜珈境」突歇業 基市府：啟動履約保證機制

基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，會員昨集結在教室外向市議員施偉政（右二）陳情。（施偉政提供）

基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」驚傳負責人失蹤、無預警停業，學員繳了上萬元會費，到現場才發現人去樓空，找不到人退費，昨集體向民進黨議員施偉政陳情。基市府教育處副處長楊永芬表示，「瑜珈境」營運期間有依規定投保履約保證保險，目前除了撤銷立案證書外，將啟動履約保證機制，維護消費者權益。由於台北市也有據點，北市消保官表示，將會同教育局稽查門市，瞭解受影響會員人數、收費方式、履保情形等消費者權益事項。

北市︰將稽查保障消費者權益

楊永芬表示，「施化難陀有限公司附設基隆市私立境瑜珈短期補習班」負責人的家屬，今年三月五日報警協尋負責人；教育處三月十一日對「瑜珈境」進行公安聯合稽查，均符合相關規定，現場正常授課，但負責人失聯。補習班向三井住友海上集團明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」，並按年辦理續保作業至今年十二月十四日零時止，保險金額為二百萬元，可提供消費者基本權益保障。

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「瑜珈境」昨已公告停止所有課程與入場服務，基市府將依「短期補習班設立及管理規則」，有未經核准停辦且停止招生逾三個月，將撤銷立案或廢止設立，同時啟動履約保證機制。施偉政認為，需經三個月無營運事實認定才能勒令歇業，讓學員依上課比例申請退費，但學員及老師質疑「無營運起始日」的起算日，希望市府儘速認定，讓受害學員們早日辦理退費，阻止行為人脫產。

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