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    首頁 > 生活

    投縣老人健保自付額補助 每人每年少近萬負擔

    2026/03/25 05:30 記者張協昇／南投報導

    南投縣邁入超高齡社會，為照顧長者，縣府廿四日召開記者會，宣布四月一日起正式實施「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，將有逾十萬名年滿六十五歲以上長者（原住民五十五歲以上）受惠，每位長者每年可減輕近萬元醫療負擔。

    無設籍年限限制、免申請、不排富

    縣府指出，南投縣人口約四十六．七萬人，六十五歲以上長者達十．七萬人，惟現行中央及地方補助長者健保費，多以低收入、身心障礙者等弱勢族群為主，一般長者未能受惠，縣府在去年達成零負債目標、財源較為充裕下，編列預算執行此項老人健保費自付額補助計畫，並採取「無設籍年限限制、免申請、不排富」三大補助原則，讓符合資格的長者自動納入補助。

    縣府強調，為確保計畫順利推動並達到預期成效，縣府已與健保署、各鄉、鎮、市公所緊密合作，將共同完成資料比對、補助撥付及長者資訊溝通等工作。

    副縣長王瑞德表示，邁入高齡社會，長者在醫療照護支出上承受的壓力逐年增加，尤其南投縣地理環境特殊，幅員遼闊，醫療資源分布不均，長者面臨就醫成本壓力更高。透過此計畫可減輕慢性病患或需長期治療長者的經濟負擔，提升就醫意願與疾病控制效果，實施後將定期檢討與追蹤，必要時將調整內容，確保補助制度能長期運作、發揮效益。

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