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    首頁 > 生活

    林金進尋台灣古早味 記錄味蕾上的童年

    2026/03/23 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    林金進寫下「味蕾上的童年」，記錄台灣古早味。 （記者林宜樟攝）

    林金進寫下「味蕾上的童年」，記錄台灣古早味。 （記者林宜樟攝）

    嘉義縣六腳國小校長林金進出身東石鄉下揖村，五年前為回憶童年舌尖記憶，開始撰寫台灣「古早味」的故事，走過上千公里、跑遍雲嘉南一帶傳統市場、探訪耆老，本月出版「味蕾上的童年」一書，呈現從艱困年代的「番薯簽」到有特殊背景的「松鼠肉」，共一六二種古早味，盼為「台灣味」留下紀錄。

    跑遍雲嘉南 撰寫162道菜色

    林金進說，因有感於古早滋味逐漸消失而想記錄下來，寫到七十多種時，與嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔談及此事，姜鈞翔建議出版，因此促成在六腳鄉成豐社區講堂與晨星出版社編輯胡文青見面，敲定出書。

    番薯簽到松鼠肉 見證社會變遷

    「味蕾上的童年」內容分為主食、配菜、拜拜點心及甜食零嘴，介紹番薯簽飯、狗母魚鬆、紅龜粿及四果冰等台灣古早味；林金進說，書中的料理只有兩、三種沒吃過，其中一道特殊的「松鼠肉」是探訪竹崎鄉梨農得知，早期梨子屬高經濟作物，但準備收成時總被松鼠啃食，損失很大，梨農只好進行誘捕，艱困時期抓到松鼠不會浪費，就熱燙去毛，處理內臟，做成薑炒松鼠、三杯松鼠等料理，現今則已不再有這道料理。

    林︰可做食農教育補充教材

    林金進表示，此書適合做為食農教育補充教材，可用在社會、語文、生活、鄉土教育、家政等課程，也推薦親子共讀，盼讓孩子瞭解台灣早期與現在不同的生活經驗，更從味道瞭解自己的根。

    六腳國小校長林金進「味蕾上的童年」新書發表會，在六腳鄉成豐社區講堂進行。（記者林宜樟攝）

    六腳國小校長林金進「味蕾上的童年」新書發表會，在六腳鄉成豐社區講堂進行。（記者林宜樟攝）

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