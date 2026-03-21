容納2.5萬人 亞太成棒主球場開幕

各級棒球學校代表與教練共同見證開幕時刻。（記者洪瑞琴攝）

亞太國際棒球訓練中心 總統賴清德任台南市長時規劃 完成棒球版圖拼圖

台南棒球發展再寫新頁！亞太國際棒球訓練中心的成棒主球場昨天開幕，這座可容納二．五萬人的主球場啟用，象徵台南「棒球之都」邁入全新階段。

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具職業、國際賽事與培訓功能

開幕式由市長黃偉哲主持，運動部次長洪志昌、南市體育局局長陳良乾以及來自各級棒球學校代表與教練共同見證這座國際級主球場啟用的重要時刻，未來將兼具職業賽事、國際比賽與培訓功能，成為台灣棒球發展的重要基地。

黃偉哲表示，廿九日開幕戰預售票已全數售罄，還有超過七〇〇位球迷買不到票，市府正研議相關因應措施。他指出，主球場未來將由統一7-ELEVEn獅進駐合作，少棒主球場及其他場地則將與中華民國棒球協會攜手運用，提升整體場館使用效益。

本季賽事3/29開幕戰預售票售罄

黃偉哲說，亞太國際棒球訓練中心早在總統賴清德擔任台南市長任內即啟動規劃，歷經多年建設推動，總經費約卅三．六五億元，占地卅公頃，是台南近年最重要的體育建設之一。從少棒、青少棒場地陸續啟用，到如今成棒主球場啟用，象徵台南棒球發展拼圖全面到位，也讓不同層級選手都能在園區接受完整訓練。

洪志昌表示，園區未來將作為國家級棒球訓練基地，肩負培育各級選手

的重要任務，中央與地方合作提升台灣在國際棒球舞台上的競爭力。

包含成棒與少棒等球場共7座

陳良乾指出，主球場採用高規格草皮與完善排水系統，並針對球員與觀眾動線進行優化設計，兼顧專業訓練需求與觀賽舒適度。整個園區規劃完善，包含成棒與少棒主、副球場，以及室內外投打練習場與內野練習場，共計七座球場，可同時支援多層級賽事與訓練活動，提升整體運作效率。

體育局說，未來將結合台南豐富歷史文化與觀光，帶動周邊發展與人潮。廿九日開幕戰將由統一獅迎戰台鋼雄鷹，本季預計安排四十八場主場賽事，邀請全國球迷走進全新球場，感受嶄新觀賽體驗，一同為台灣棒球喝采。

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場可容納2.5萬人。（記者洪瑞琴攝）

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