    首頁 > 生活

    大港開唱20年 「有塩人大舞台」週六暖場

    2026/03/13 05:30 記者葛祐豪、黃良傑、王榮祥／高雄報導
    「有塩人大舞台」系列活動將於14日登場，為大港開唱音樂祭暖身。（經發局提供）

    14日3場推「快閃老店DJ秀」「媽祖護航！草帽海賊大遊行」同日尬場

    「大港開唱音樂祭」將於下週末在駁二開唱，為迎接邁入廿年，市府本週六起搶先在鹽埕第一公有市場及周邊街區，舉辦「有塩人大舞台」系列活動；此外，本週六也有別開生面的「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，大港開唱今年特別將舞台延伸至充滿故事的鹽埕區，規劃「有塩人大舞台」，提早於十四日以「快閃老店DJ秀」暖場，由在地DJ「管選樂」帶領走入鹽埕老店，早上十點至晚間六點共有三場。

    「店家有塩來加碼」演出歌廳秀等

    十九至廿二日則推出「店家有塩來加碼」響應活動，串聯十五家店家，歌迷可收集各式優惠和兌換專屬周邊；廿日晚間六點半壓軸登場的「悠悠鹹鹹前夜祭」，集結管弦樂、歌廳秀、復古熱舞和市場DJ秀等演出。

    此外，《航海王》真人版影集第二季於三月十日在Netflix上線，此次再次選中高雄，十四日將舉辦「草帽海賊大遊行」活動，並與「鎮瀾宮媽祖」聯動，當天下午三點從高雄海邊路、成功二路口出發，一路到高雄港十六號碼頭。

    高雄櫻花季 可搭捷運或輕軌進場

    「二〇二六高雄櫻花季」今天下午起至週日晚將於高雄夢時代開唱，將吸引大量人潮，交通局建議民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行進場，或搭乘輕軌至C5夢時代站下車。

    星光水岸公園 最快4、5月間開放

    此外，位於高雄展覽館西側的星光水岸公園，去年十月曾試營運三天，累計吸引近八萬人次造訪。後因有民眾反映易滑倒、設施遭破壞，市府在試營運後宣布暫停開放，並陸續完成增設矮欄杆、動線分流、平面止滑等，近期將驗收，最快四、五月間開放。

