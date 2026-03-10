自由日日Shoot》杉林溪墜谷意外1死7傷／遊園車免掛牌監理 釀安全漏洞

杉林溪森林生態渡假園區以電動巴士接駁遊客遊園。（資料照，記者張協昇攝）

杉林溪森林生態渡假園區遊園巴士昨天發生墜谷意外，造成一死七傷悲劇，該車輛並未掛牌受主管機關監理，引發管理制度漏洞，該園區另有六部未掛牌遊園接駁巴士，昨天觀光署已經勒令停駛。

去年才做10萬公里大保養

園方表示，出事的遊園車每部最多可坐三十二人，均依管理規定保養，去年才做過十萬公里大保養。因遊園車行駛園區，並非行駛一般道路，沒有繫安全帶規定，且園區限速廿公里，因此未硬性要求遊客一定要繫安全帶。

司機一天最多開7至8趟

園方也說明，出事的王姓駕駛曾擔任一般客運司機近廿年，到職一年多，對園區路況相當熟悉；遊園巴士一趟來回約十六至廿分鐘，司機一天最多開七至八趟，沒有過勞問題，園方會全力配合警方和主管機關調查；遊園車都有投保公共意外責任險，最高理賠金額五百萬。

觀光署勒令全區停駛

觀光署旅遊推廣組組長陳榮欽表示，初步了解這次事故車出廠年份為二〇二〇年二月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照、過去無類似事故紀錄。目前已全面暫停遊園車營運。

納入觀光遊樂業 3級管理

遊園車體是一般大客車，卻沒有掛牌監理，是否因此產生安全問題，交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，汽機車行駛在公共道路上，須領有監理機關核發號牌，才能上路。

但類似昨天出事的遊園車，行駛於園區內部道路，則依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包括業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；此案的定期檢查由南投縣政府辦理，每半年一次。

南投縣政府則指，「觀光遊樂業管理規則」並未明文規定遊園車屬何種遊樂設施，且規定遊樂設施檢查內容由中央主管機關協調相關主管機關定之，縣府將與相關單位進一步研議如何定檢與管理，確保遊客安全。

對於遊園車不必領牌的規定，有民眾無法認同，指遊園車的車體是大客車，少了道路交通安全規則和處罰條例的約束，也沒有監理機關會同警方稽查，不像掛牌車輛要定期驗車，只靠業者自主檢查、地方政府定期檢查，若兩者無法落實檢查，行車安全即有很大疑慮，乘客的安全保障也減少，根本就是制度的漏洞。

