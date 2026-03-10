為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    疑煞車失靈暴衝 杉林溪接駁巴士墜谷 1死7傷

    2026/03/10 05:30 記者劉濱銓、湯世名／綜合報導
    南投杉林溪森林生態渡假園區，昨驚傳遊園電動巴士墜落20公尺山谷，消防局動員大批人力在陡峭山谷救援。（圖：南投縣消防局提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區，昨發生一輛遊園電動接駁巴士疑煞車失靈暴衝，墜落廿公尺山谷，造成一死七傷，檢警已針對肇事原因深入調查。

    昨中午十二點三十分許，由四十九歲王姓司機駕駛遊園電動巴士，搭載七名遊客行經一處彎道時，墜落廿公尺山谷，造成來自彰化的六十六歲陳姓男子頭部重創，現場無生命跡象，送醫回天乏術，其六十一歲賴姓妻子則擦挫傷。

    此外，同樣來自彰化的吳姓一家兄弟姊妹五人也受傷，均轉送彰化基督教醫院治療。其中五十四歲么弟傷勢最嚴重，肋骨多處骨折，肝脾臟破裂，仍在加護病房觀察；五十七歲四姊左鎖骨骨折、左側肋骨第一到第六根骨折、創傷性氣血胸、肺挫傷。

    先擦撞山壁 再衝斷護欄翻落山谷

    吳家三姊表示，接駁車在途中轉彎與其他車輛會車，沒多久就撞山壁，還聽到司機說「糟了！」不知事故與會車有無關係。

    另有現場民眾指出，原本在溪邊洗手，突然聽見「碰」的巨響，看見遠方山坡有樹倒了，上前查看發現巴士掉在山谷。

    雙腿與頭、胸擦挫傷的王姓司機說，當時疑煞車失靈，情急之下為減緩車速，擦撞山壁試圖降低衝擊，不料還是衝破護欄墜谷。

    園方表示，該電動巴士係二〇二〇年出廠，均定期檢修保養，遊客均投保公共意外險，對死者家屬賠償金將優於法定方案，對於傷者醫藥、照護費也會負起全責。

    南投杉林溪森林生態渡假園區，昨驚傳遊園電動巴士墜落20公尺山谷，造成1死7傷悲劇。（圖：網友peng840406提供）

    熱門推播