永靖女孩詹又蓁 全英羽球賽摘金

狂賀！全英羽球公開賽八日決賽傳來捷報，出身彰化縣永靖鄉的羽球國手詹又蓁與搭檔葉宏蔚，在混合雙打一路過關斬將，最終擊敗法國組合封王，為台灣奪下史上首面全英公開賽混雙金牌，為台灣羽壇寫下新頁。

「彰化之光、台灣之光！」彰化縣長王惠美在第一時間表達祝賀，肯定選手優異表現，她說，詹又蓁是永靖女孩，羽球之路從永靖國小羽球社團啟蒙，從校園興趣出發，一步步累積實力，如今站上世界頂級賽事冠軍舞台，不僅為台灣爭光，也讓彰化與有榮焉。

教育處表示，詹又蓁與葉宏蔚此次奪冠，不僅締造台灣混雙在全英賽的歷史紀錄，也展現台灣新世代羽球選手在國際賽場的競爭力。

近年彰化縣持續推動三級運動培育體系，改善校園運動環境與體育設備，並透過培訓與獎助制度，協助優秀選手在地就學與訓練。基層羽球成果逐漸展現，例如在去年全國國小盃羽球錦標賽中，田中國小勇奪全國第一名、南郭國小獲得第三名，顯示彰化羽球運動風氣逐漸扎根校園。

