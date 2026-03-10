為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    永靖女孩詹又蓁 全英羽球賽摘金

    2026/03/10 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    來自彰化縣的詹又蓁（左）與搭檔葉宏蔚在今年全英羽球公開賽混雙決賽奪冠，兩人頒獎台上展示金牌與獎盃。（擷取愛爾達ELTA體育台）

    來自彰化縣的詹又蓁（左）與搭檔葉宏蔚在今年全英羽球公開賽混雙決賽奪冠，兩人頒獎台上展示金牌與獎盃。（擷取愛爾達ELTA體育台）

    狂賀！全英羽球公開賽八日決賽傳來捷報，出身彰化縣永靖鄉的羽球國手詹又蓁與搭檔葉宏蔚，在混合雙打一路過關斬將，最終擊敗法國組合封王，為台灣奪下史上首面全英公開賽混雙金牌，為台灣羽壇寫下新頁。

    「彰化之光、台灣之光！」彰化縣長王惠美在第一時間表達祝賀，肯定選手優異表現，她說，詹又蓁是永靖女孩，羽球之路從永靖國小羽球社團啟蒙，從校園興趣出發，一步步累積實力，如今站上世界頂級賽事冠軍舞台，不僅為台灣爭光，也讓彰化與有榮焉。

    教育處表示，詹又蓁與葉宏蔚此次奪冠，不僅締造台灣混雙在全英賽的歷史紀錄，也展現台灣新世代羽球選手在國際賽場的競爭力。

    近年彰化縣持續推動三級運動培育體系，改善校園運動環境與體育設備，並透過培訓與獎助制度，協助優秀選手在地就學與訓練。基層羽球成果逐漸展現，例如在去年全國國小盃羽球錦標賽中，田中國小勇奪全國第一名、南郭國小獲得第三名，顯示彰化羽球運動風氣逐漸扎根校園。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播