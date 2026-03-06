北市二殯吉日停車場塞爆 議員籲行穿線東移

北市議員林杏兒認為，懷愛館外辛亥路上的行穿線，應調整靠近懷愛館側，以免進入停車場的車輛因停等行人回堵。（議員林杏兒提供）

台北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能全數轉移至二殯（懷愛館），許多民眾反映，碰上吉日，殯儀館停車場就大排長龍，進場動輒花費半小時。台北市議員林杏兒認為，除停車位不足外，行人與車流交織也造成車流回堵，建議交通局將停車場通道前穿越辛亥路的行穿線，東移至靠近懷愛館側。交通局回應，行穿線東移將接近上下客臨停區範圍，容易產生人車交織；且停車場離場車輛也會因需停等行人而回堵，評估先維持現況配置。

議員︰人車交織造成回堵

林杏兒表示，民眾陳情，懷愛館地下停車場和辛亥路的橋下停車場，共提供近四百個停車位，一碰到吉日就一位難求，排隊進場有時候得等超過半小時，甚至可能錯過告別式。除了停車位不足造成車流回堵外，停車場入口前有兩道行人穿越道，綠燈時車輛要右轉進停車場須禮讓行人通過，不僅人流與車流交織，也阻擋車流的動線。建議交通局將行穿線東移至靠近懷愛館側，行人過馬路就不用再經過停車場前路口。

交通局︰近臨停區也易塞

交通局回應，現況行穿線設於西側，若移至東側，停車場也須配合調整設置缺口、行人通行動線與空間，並重新設置場內停車格位及相關設施；且移設後，行穿線位置較接近懷愛館上下客臨停區範圍，如停等車隊較長時，將與行穿線上綠燈通行行人產生交織。

東側目前無行穿線，懷愛館停車場離場車輛的綠燈約廿五秒可紓解，可將較多綠燈秒數提供辛亥路車流紓解；如將行穿線東移，離場車輛勢必因停等行穿線上通過行人而回堵，就須縮減辛亥路綠燈秒數供懷愛館離場車流使用，影響辛亥路車流紓解效率。評估現狀為偶發性回堵，仍宜維持現況配置。

