    首頁 > 生活

    《海上探險家》陳懷璞將挑戰無動力帆船 橫越7千公里

    2026/03/06 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    海上探險家陳懷璞三月廿五日將乘無動力帆船，挑戰橫越南冰洋和南大西洋海域。（記者盧賢秀攝）

    台灣海上探險家陳懷璞繼橫越北大西洋，三月底將乘無動力帆船橫越嚴峻的南冰洋與南大西洋，穿越風力強勁「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties）及十公尺的湧浪，挑戰高難度的海洋極地氣候。

    憑日月星辰天文航海

    教育部青年發展署、亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫等單位，昨與陳懷璞在國立海洋科技博物館宣布橫越南冰洋與南大西洋的挑戰。陳懷璞將於三月廿五日從南美洲福克蘭群島（Falkland Islands）出發，以無動力風帆船航行，憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，橫越南冰洋與南大西洋七千公里，估計五月抵達南非好望角。

    途中，將穿越極其強勁的西風帶「咆哮四十度」與「狂暴五十度」，在無遮蔽的洋面上動輒超過十公尺的巨浪，對船體結構、操帆技術與團隊合作都是嚴苛考驗，極低體感溫度與長時間濕冷環境，更是對體力與心理的雙重挑戰。

    陳懷璞從七歲就嚮往海洋，去年底完成跨越北大西洋的挑戰；他指出，因應這次航程，團隊除進行長期體能與航海技術訓練，也完成縝密的專業航前準備，面對未知汪洋，做好安全與專業準備。

