美推動台美太空援助法案 TASA期待參與繞月任務

福衛七號6顆衛星每日可提供在南北緯50度間約4000點掩星資料。（國家太空中心提供）

美國參議院委員會推動「台美太空援助法案」，擴大台灣國家太空中心（TASA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，並開放NASA人員自願來台交流。TASA主任吳宗信期待，若法案通過將擴大並深化台美衛星技術交流，更期待參與美方的繞月任務。

準備提交參議院全院審議

根據外電報導，台美太空援助法案由美國共和黨聯邦參議員施密特、民主黨參議員達克沃絲及班奈特共同提出，四日已獲參議院商務委員會通過，將提交參議院全院審議。該法案將協助美國因應中國威脅，並彌補NASA與台灣太空合作的缺口，如衛星、太空探索及大氣和氣象研究計畫等。

國科會盼促進人才培育

TASA主任吳宗信表示，台美過去合作過二個氣象衛星計畫，台灣在該領域已具備全球領先能力，是NASA最佳夥伴，雙方可強化劇烈天氣（颱風、颶風）預測精度，共同應對氣候變遷災害風險，期待該法案擴大並深化雙邊交流，使台灣從「技術接受者」進階為「任務參與者」，如今年NASA的阿提米絲二號任務（繞月任務）進入關鍵階段，TASA期盼有機會參與。

國科會也期盼，台美藉由該法案促進教育合作與人才培育，與美國建立永續太空生態系，縮短技術差距，儲備未來產業人才。TASA與NASA過去就有合作，如氣象衛星系統─福爾摩沙衛星七號，其主要酬載就是由NASA提供。

而NASA跟我國環境部也長期合作達廿年，大氣司研究員游智淵表示，如鹿林山測站設有NSAS儀器，三年前NASA也在台灣成立「亞太AERONET檢校訓練中心（APAC）」，協助他國免赴美國就可校驗相關精密儀器，二年前NASA飛機來到台灣上空，分析大氣環流、空污及地形空氣品質等影響，盼未來更多NASA技術促進科研發展。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔指出，「台美太空援助法案」有助台美太空合作交流正常化，而中國具備能力可威脅太空資產，在此情況下，台灣與NASA合作，可強化台灣太空韌性，且台灣已與日本宇宙航空開發機構、法國國家太空研究中心合作，盼我國未來加入「阿提米絲協議」（Artemis Accords）等多國倡議或合作協議，共同和平探索太空。

福爾摩沙衛星七號（示意圖）是台美大型合作案，延續福衛三號執行掩星氣象觀測任務，而福七的主要酬載就是由NASA提供。（國家太空中心提供）

