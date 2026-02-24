三重運動中心試營運 3/8前免費

三重運動中心游泳池導入智慧防溺系統，可即時監測泳客安全。（新北市體育局提供）

新北市三重國民運動中心重新整修後，即日起至三月八日試營運，期間全館設施與課程開放免費體驗。除了優化硬體設施，首度導入「智慧健身專區」，結合科技數據回饋系統，協助民眾即時掌握運動成效，打造兼具專業、安全與科技感的運動場域。

泳池即時監測 導入智慧防溺系統

體育局指出，三重國民運動中心全館整修以「專業化升級、融合科技運動」為核心，提升場館使用品質，羽球場鋪設比賽專用地墊，兼具優異止滑性能與良好踩踏回饋，強化運動安全與競技表現；綜合球場完成楓木地板打磨作業，優化地板彈性與摩擦係數，讓市民在日常訓練中享有接近競賽等級的運動體驗。

此外，游泳池完成烤箱與蒸氣室翻修，新增氣泡床等設施；導入智慧防溺系統，透過科技輔助，即時監測水域安全。場館四樓新設性別友善廁所，改善既有建物排水系統、隔間結構與動線配置，將原有淋浴空間轉化為兼顧隱私、尊重與舒適的公共空間，滿足不同族群需求。

體育局補充，三重國民運動中心試營運期間至三月八日，每日開放時間為上午八點至晚上八點，全館設施與團體課程皆可免費體驗，包含體適能中心、游泳館、球類場地、射箭場地等，場地即日起開放線上預約。試營運期間推出多項優惠活動，包含課程報名及月卡、季卡九折優惠，單筆消費滿六百元可獲得摸彩券一張，最大獎為價值上萬元的Switch2。

