春節近半藥局開業 卓揆：台灣很幸福

行政院長卓榮泰（右）關心民眾春節到藥局領藥的狀況。 （記者陳志曲攝）

衛福部長：北部醫學中心候床人數及全國急診 狀況皆穩定

過年期間看病拿藥不中斷。衛福部提供醫療院所春節開業獎勵共十六億元，如全國藥局在春節期間平均開業率達四十九％，昨日大年初一，行政院長卓榮泰特地視察社區藥局，看著買藥民眾十分方便，他直呼：「台灣很幸福、台灣尚好。」衛福部長石崇良指出，北部醫學中心候床人數僅個位數到五十多人；全國急診就醫高峰約三萬多人、狀況穩定。

請繼續往下閱讀...

肯定醫師、藥師辛勞

卓榮泰、石崇良昨上午到台北市內湖區的社區藥局訪視，卓榮泰感謝中華民國藥師公會全國聯合會發動，讓更多藥局在春節期間服務民眾，健保署透過春節獎勵方案共十六億元，鼓勵醫院及藥局開業；訪視期間有民眾帶高一及小五的兒女買藥，卓榮泰也強調，十六億獎勵方案若來診量不足，剩餘款也要回饋給醫師、藥師等。

藥師公會發言人黃彥儒表示，自家藥局開業四二六四天，十二年來僅休息過一天，今年年假長達九天，感謝衛福部做好準備，讓慢性病連續處方箋可提早十四天領藥，回診時間卡在春節的患者，最早一月卅一日就能領，藥師們也努力拍短影音告訴民眾如何提早領藥。統計九天春節，藥局平均開診率達四十九％，讓民眾用藥不會中斷，過年期間民眾若有腸胃問題，也可透過藥局購藥與衛教，緩解急診壓力。

面對春節的醫療量能，石崇良表示，過年前一個月就開始準備，尤其擔心重症病人，截至昨早八點，台北地區醫學中心除了台大候床人數五十多人之外，其他都在卅床以下，很多醫院候床都在個位數，相較以前各家上百人候床，今年狀態穩定。急診人數往例多在年初二面臨高峰，去年初二約四萬五千人，今年高峰目前在小年夜約三萬人次，尚待觀察初二、初三人次。

健保署長陳亮妤則說，今年除夕到初四的藥局開診率比去年增加十％到十八％，增約八〇〇家到一四〇〇家，民眾也可下載「健保快易通」App，設有「春節院所服務查詢」專區，三步驟就能找到鄰近的醫療院所及藥局，連假期間也能看到自己平常熟悉的醫師、藥師等。全國六都共十三家輕急診中心（UCC），以及門診靜脈抗生素治療（OPAT）也加入春節醫療量能整備之列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法