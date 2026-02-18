卓揆宣布同意宜蘭鐵路高架案 宜蘭走春送大紅包 全長15.84公里 經費501億

行政院長卓榮泰（中）到宜蘭市碧霞宮走春送大紅包，宣布行政院同意「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，減少許多平交道、地下道與陸橋，讓地方交通更順暢。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣重大交通建設「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，日前送交行政院等候核定，院長卓榮泰昨日年初一至宜蘭市碧霞宮走春，當場表示「送給宜蘭人超大紅包」，宣布「行政院原則上完全同意這個案子，接續要做了！」

卓榮泰說，宜蘭到羅東鐵路高架化是鄉親期待許久的工程，實地考察後，深感必須加快進行，因為這能減少許多平交道、地下道與陸橋，讓地方交通更順暢，特別是前往醫院就醫，會更加便利。

有計畫還要有預算 等立院通過

他說，春節前一天已批核下去，行政院同意這個案子，但立法院的預算若沒過也動不了，有了計畫還要有預算，等立法院預算通過，就能最後確認預算排程，讓地方建設能有充足經費並負擔得起，中央與地方共同合作，把這件好事做好。

卓也強調，宜蘭跟台北市、新北市及基隆，現在叫做「首都圈黃金廊帶」，要發展高科技、觀光、智慧農業，而宜蘭、花蓮、台東則是東部的慢活城鄉，交通當然要做好。

宜蘭二結中里羅東 4站改高架

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，路線自四城站南端至冬山排水橋，全長約十五．八四公里，總經費預估約五〇一億元，其中宜蘭站至二結站間，現有高架路段約四．二三公里，將消除九處平交道、四處陸橋，將宜蘭、二結、中里、羅東等四座車站改高架車站，已高架路段另增設一站宜蘭新站，預計二〇三五年通車。

對於卓揆拍板定案，地方樂見其成。宜蘭縣政府表示，鐵路高架是宜蘭人多年盼望，感謝中央對宜蘭交通建設的重視，後續會全力配合行政程序，中央地方共同努力加速推動，帶動地方整體發展。

