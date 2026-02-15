為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小年夜上國道 9處易塞車 南下車流平日1.2倍 可改走西濱

    2026/02/15 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    行政院長卓榮泰昨視察春節連假國道疏運情況，向春節將留守執勤的高公局、警方同仁致謝。（記者黃子暘攝）

    行政院長卓榮泰昨視察春節連假國道疏運情況，向春節將留守執勤的高公局、警方同仁致謝。（記者黃子暘攝）

    今天是小年夜，交通部高速公路局預測國道有九處路段易塞車，其中南下車流更是平日的一．二倍，建議多利用西濱公路和其它省道作為替代道路。公路局也提醒，今天省道也會開始出現返鄉車流，建議用路人可改搭客運，目前西部路線還有六十七％座位。今天國道採單一費率收費。

    省道也會出現返鄉車流

    旅客可搭客運台鐵高鐵

    高公局交通管理組科長莊國欽建議，南向用路人建議在下午時段出發。易塞車路段包括南（東）向的國一楊梅─新竹、彰化系統─埔鹽系統；國三土城─關西、快官─霧峰；國五南港系統-頭城；國十鼎金系統─燕巢系統。北（西）向的國四潭子系統─豐勢；國六東草屯─霧峰系統；國十仁武至左營端。

    高公局建議旅客利用國道客運、台鐵及高鐵，且假期間國道交通負荷重，可多利用西濱公路（台十五、台六十一）、台七十四及台七十四甲、台六十三、台卅一、台三、台一、台二、台九等道路，避開國道壅塞路段。

    氣象署提醒，春節期間要注意「霧」對交通的影響，小年夜回暖期間，中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，開車務必保持行車安全間距，遇能見度不佳時，需啟亮霧及頭燈、適度減速、避免頻繁變換車道，若能見度嚴重不足，可前往服務區暫停休息、或從最近交流道駛離國道。

    另外在省道部分，交通部公路局說明，車潮將會出現在台六十五線國三土城交流道（南向）、台六十四線國三中和交流道（東向）、台七十四線台中環線接國三、台八十六線仁德系統（南向）、台一線水底寮到楓港、台二線／台二乙線關渡到淡水（東向）、台二線萬里到大武崙等路段。

