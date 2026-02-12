新年飲食 營養師建議選原型食物

農曆春節期間家戶團圓圍爐，傳統年菜與應景零食往往暗藏高油、高鹽、高糖風險，一頓年夜飯熱量動輒突破二千大卡，容易造成腸胃負擔與體重攀升，桃園市楊梅天成醫院營養師楊珊珊分享「過年飲食紅黃綠燈指南」，呼籲民眾以原型食物取代高度加工食品，守護腸道健康，輕盈迎新年。

楊珊珊說，美國最新飲食指南強調「少加工、少添加糖、多原型食物」，這個原則也適用於年節飲食，過年不必完全忌口，而是學會選擇與替代，才能吃得開心又無負擔。

請繼續往下閱讀...

楊珊珊建議，年節飲食可依照「紅黃綠燈」原則判斷，掌握少加工、少含糖、多原型 的飲食方向，綠燈區優先選擇原型、天然、低油，年菜正餐可吃清蒸魚、白切雞、醉蝦，搭配燉蔬菜、黃金菇菇飯、蘿蔔鑲肉；零食飲品則選擇白開水、無糖茶、新鮮水果。

黃燈區年菜正餐包含炒米粉、紅燒、勾芡料理、油煎食物，以及零食果乾、堅果、海苔、微糖飲料淺嘗即可。紅燈區高油、高糖、高鹽、過度加工食物要盡量避免，包含油飯、臘肉、香腸、油炸物、加工火鍋料，以及糖果、糕點、含糖飲料、調味果汁，都要儘量少吃。

另外，聰明進食順序依循「水（清湯）、菜、肉、飯」，先吃高纖蔬菜增加飽足感，要多喝水、少喝糖飲，每日飲水約二千毫升，飲料以無糖茶取代含糖果汁，飯後可以散步卅分鐘，促進消化也增進感情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法