大湖採草莓 走替代路線減少塞車

今年春節連假長達九天，正值草莓季，苗栗縣警察局、苗栗工務段根據經驗研判初一至初五是尖峰期，湧入遊客每天逾萬，二月十八日（年初二）最多會上看五萬人次，建議改走台三線、台六線、縣道一四〇線、一三〇線進出，避開尖峰時段，上午十點前就進入大湖採草莓，減少塞車影響遊興。

除大湖市區外，大湖鄉南湖、馬那邦，及獅潭鄉、公館鄉一帶也有草莓園，大眾運輸部分，高鐵苗栗站、台鐵苗栗火車站都有客運，扺達雪霸國家公園汶水服務區，遊客可以多加利用。

苗栗縣警局也公布春節交通管制措施，國道一號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道，及國道三號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道，十處交流道北向入口十九日（初三）、廿日下午一點至晚上六點高乘載管制；十九日至廿一日中午十二點至晚上十二點，國三西濱交流道北上匝道封閉。

此外，台六十一線竹南段至後龍段十二處平面交岔路口號誌，實施遞亮式優化時制，廿日至廿二日上午十點至晚上九點封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗十一線等六處平交路口。

苗栗縣警察局長李忠萍強調，警方全力投入疏導，即時將路況通報警廣，呼籲民眾提早出門避開尖峰時段與路段、嚴禁酒後駕車，避免疲勞駕駛及宿醉上路，下載「高速公路 一九六八」APP 或收聽警廣即時路況。

