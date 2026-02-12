為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大湖採草莓 走替代路線減少塞車

    2026/02/12 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    今年春節連假長達九天，正值草莓季，苗栗縣警察局、苗栗工務段根據經驗研判初一至初五是尖峰期，湧入遊客每天逾萬，二月十八日（年初二）最多會上看五萬人次，建議改走台三線、台六線、縣道一四〇線、一三〇線進出，避開尖峰時段，上午十點前就進入大湖採草莓，減少塞車影響遊興。

    除大湖市區外，大湖鄉南湖、馬那邦，及獅潭鄉、公館鄉一帶也有草莓園，大眾運輸部分，高鐵苗栗站、台鐵苗栗火車站都有客運，扺達雪霸國家公園汶水服務區，遊客可以多加利用。

    苗栗縣警局也公布春節交通管制措施，國道一號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道，及國道三號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道，十處交流道北向入口十九日（初三）、廿日下午一點至晚上六點高乘載管制；十九日至廿一日中午十二點至晚上十二點，國三西濱交流道北上匝道封閉。

    此外，台六十一線竹南段至後龍段十二處平面交岔路口號誌，實施遞亮式優化時制，廿日至廿二日上午十點至晚上九點封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗十一線等六處平交路口。

    苗栗縣警察局長李忠萍強調，警方全力投入疏導，即時將路況通報警廣，呼籲民眾提早出門避開尖峰時段與路段、嚴禁酒後駕車，避免疲勞駕駛及宿醉上路，下載「高速公路 一九六八」APP 或收聽警廣即時路況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播