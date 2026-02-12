禁宰令15天 全國營業損失21億／非洲豬瘟疫調錯誤等3大違失 監院彈劾台中市4官員

台中市去年爆發非洲豬瘟疫情，導致全國豬隻禁運禁宰長達十五日，營業損失等合計廿一億餘元。圖為台中市府召開非洲豬瘟災害應變擴大會議。 （資料照，台中市府提供）

台中市去年爆發非洲豬瘟疫情，導致全國豬隻禁運禁宰長達十五日，營業損失等合計廿一億餘元。監察院昨公告，台中市政府農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等四人，涉有處置失當、疫調資訊反覆錯誤及「烏龍消毒」等重大違失，監委葉宜津、蔡崇義、賴振昌提案彈劾，全票通過，移送懲戒法院審理。

市府：已免首長職務、懲處

台中市政府指出，前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良等人，已免去機關首長職務，其餘涉有疏失人員亦已完成行政懲處，尊重後續司法程序。

彈劾案文指出，張敬昌時為台中市農業局長及非洲豬瘟災害應變中心指揮官，於應變中心記者會說明疫調資訊反覆不一，甚至出錯。此外，張敬昌任由屬下擅赴應予靜置乾燥之案場消毒，重創政府形象，核有重大違失。

監委調查發現，陳宏益在記者會強調案例場「三年來稽查廿四次均合格」、近三年無蒸煮廚餘問題。實際上自二〇二四年三月至二〇二五年十月發生非洲豬瘟期間，中市環保局僅針對廚餘稽查過二次。陳在公告禁止廚餘養豬之初，竟指示以「挖坑露天堆肥」方式去化大量廚餘，遭環境部現場指正作業方式不符規定，重創地方環保主管機關形象。

監委指出，周百俊負有審核豬隻傳染病防疫及疫情調查業務之責，去年十月十一日至十四日，接連獲告案例場豬隻死亡，數量已逾化製警示標準，卻未警覺。林儒良身為處長，得知此事後因循敷衍，貽誤公權力強制採檢先機。

監委揭露，周百俊在疫情爆發後未盡詳實審核疫調資訊責任，林儒良亦未能綜觀全局、查察矛盾之處，導致防疫機關疫調報告反覆不一甚至錯誤。張敬昌轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」後，林儒良託詞「透過通訊軟體群組傳達，由各主管下達屬員」卸責；周百俊更在群組傳達「明日記得開車消毒」等誤導訊息，均核有重大違失。

張敬昌已退休，轉任技監的陳宏益說，他負政治責任下台負責，對稽查次數均據實以告，在懲戒法院時再詳細說明；動保處組長周百俊說，自己一直盡心盡力工作，疫情後連續四十五天防疫，此事已遭市府懲處、被拔除主管職，又被彈劾，覺得委曲，現在仍深切檢討；林儒良沒有回應。

台中非洲豬瘟事件回顧

