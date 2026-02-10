舊公寓增設電梯 新北最高補助340萬

新北市永和區1處老舊公寓增設電梯案完工，長輩不用再辛苦爬樓梯。（記者賴筱桐攝）

新北市永和區永平路一處屋齡四十年的老舊公寓，因住戶年紀漸長，爬樓梯感到吃力，經討論後決定增設電梯，並向市府申請補助，工程去年底完工，春節前長輩們能輕鬆上下樓採買年貨。都市更新處表示，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免百分之百同意，每案最高補助三四〇萬元，至今已核定廿三案。

上限工程費45％ 已核定補助23案

三樓住戶李先生說，夫妻倆都超過七十歲，聽聞五樓孫太太發起增設電梯，立刻響應參與，但整合時面臨一樓需退讓使用空間的問題，感謝一樓林女士顧及大家都是多年老鄰居，年齡增長對增設電梯有迫切需求，全力配合及支持，因為住戶團結，電梯工程在春節前順利完工啟用，住戶採買年貨不再擔心提重物，長輩們也能輕鬆下樓參與社區活動。

屋齡滿25年 免審議、免百分百同意

都更處更新推廣科科長洪雯君表示，永和這處五層樓公寓屋齡約四十年，所有權人共有五戶，二〇二五年二月提出增設電梯補助申請，因住戶向心力高、整合迅速，市府核定補助二五二萬元。

都更處處長康佑寧指出，為減少民眾對於增設電梯程序繁雜、資金不足的疑慮，市府除了針對都市計畫範圍內、屋齡廿五年以上的五層樓以下公寓提供增設電梯補助，主動採取「經費補助、專業現勘諮詢、社區說明會」輔導策略，提高誘因並強化社區共識。

永和40年老屋新設 長者歡喜免爬梯

康佑寧表示，去年修法降低申請同意比率至五十％或經過區分所有權人會議決議，簡化行政程序，只要社區符合條件，增設電梯每案最高補助三四〇萬元、上限為總工程經費四十五％。統計至今年一月，市府累計受理卅六件申請案，核定廿三案補助，約有一六〇戶家庭、八十多名長者受惠。

