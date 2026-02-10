為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    舊公寓增設電梯 新北最高補助340萬

    2026/02/10 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市永和區1處老舊公寓增設電梯案完工，長輩不用再辛苦爬樓梯。（記者賴筱桐攝）

    新北市永和區1處老舊公寓增設電梯案完工，長輩不用再辛苦爬樓梯。（記者賴筱桐攝）

    新北市永和區永平路一處屋齡四十年的老舊公寓，因住戶年紀漸長，爬樓梯感到吃力，經討論後決定增設電梯，並向市府申請補助，工程去年底完工，春節前長輩們能輕鬆上下樓採買年貨。都市更新處表示，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免百分之百同意，每案最高補助三四〇萬元，至今已核定廿三案。

    上限工程費45％ 已核定補助23案

    三樓住戶李先生說，夫妻倆都超過七十歲，聽聞五樓孫太太發起增設電梯，立刻響應參與，但整合時面臨一樓需退讓使用空間的問題，感謝一樓林女士顧及大家都是多年老鄰居，年齡增長對增設電梯有迫切需求，全力配合及支持，因為住戶團結，電梯工程在春節前順利完工啟用，住戶採買年貨不再擔心提重物，長輩們也能輕鬆下樓參與社區活動。

    屋齡滿25年 免審議、免百分百同意

    都更處更新推廣科科長洪雯君表示，永和這處五層樓公寓屋齡約四十年，所有權人共有五戶，二〇二五年二月提出增設電梯補助申請，因住戶向心力高、整合迅速，市府核定補助二五二萬元。

    都更處處長康佑寧指出，為減少民眾對於增設電梯程序繁雜、資金不足的疑慮，市府除了針對都市計畫範圍內、屋齡廿五年以上的五層樓以下公寓提供增設電梯補助，主動採取「經費補助、專業現勘諮詢、社區說明會」輔導策略，提高誘因並強化社區共識。

    永和40年老屋新設 長者歡喜免爬梯

    康佑寧表示，去年修法降低申請同意比率至五十％或經過區分所有權人會議決議，簡化行政程序，只要社區符合條件，增設電梯每案最高補助三四〇萬元、上限為總工程經費四十五％。統計至今年一月，市府累計受理卅六件申請案，核定廿三案補助，約有一六〇戶家庭、八十多名長者受惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播