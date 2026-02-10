中橫東段震後復建 拚2028年完工

中橫東段天祥至太魯閣口，因地震、風災造成多處嚴重坍方，公路局展開修復。（民眾提供）

中橫公路東部路段因〇四〇三地震受重創，公路局規劃在四處易落石路段興建明隧道提升道路安全，其中靳珩隧道西口、九曲洞東口預計明年七月前竣工，九曲洞西口及錐麓隧道東口去年底已發包工程，預估今年六月施工，預計二〇二八年修復完工，可望取消東段管制措施恢復以往通行。

建4明隧道 2處明年中完成

中橫公路東部路段天祥至太魯閣口，二年前因地震、風災造成多處嚴重坍方，目前因災修工程一天只能六個時段通行，公路局搶通道路後，先透過短期計畫展開護坡工作，再利用中期復建工程提升五處易落時路段安全，其中四處為興建明隧道、一處為掛網及噴凝土等邊坡防護工程。

請繼續往下閱讀...

太魯閣工務段長張佩筠表示，明隧道興建位置由西往東分別為九曲洞西端及東端、錐麓隧道東端，靳珩隧道西端，其中靳珩隧道西端、九曲洞東端兩處工程已開工，九曲洞西端及錐麓隧道東端工程則在去年底發包，靳珩隧道西端工程為興建八十五米鋼筋混凝土明隧道及六十五米鋼構洩槽六十五公尺，九曲洞東端為八十米的鋼架式防落石棚與六十米鋼構洩槽。

九曲洞西端預計施作變斷面鋼筋混凝土明隧道五十五米，錐麓隧道東端則新建九十六米鋼架式防落石棚與一一三米鋼構洩槽，由於二處目前正進行簾幕式攔石網工程，明隧道施工團隊要待施工告一段落才會進場，預估會在六月啟動工程，二〇二八年七月完工。護坡工程則在寧安橋西端，若施工期間沒有遇到颱風、強震等災害，寧安橋的工程都可陸續在明年四月完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法