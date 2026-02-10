為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化家扶義賣古早燈籠 籌獎助學金

    2026/02/10 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化家扶古早燈籠義賣，五款馬年造型燈籠亮相。（記者湯世名攝）

    彰化家扶古早燈籠義賣，五款馬年造型燈籠亮相。（記者湯世名攝）

    春節連假即將展開，彰化家扶中心古早燈籠義賣昨天開跑，首站從台中銀行溪湖分行出發，今年首度推出的五款馬年造型燈籠也亮相，吸引民眾購買，不少人捐二、三千元，溪湖鎮長何炳樺贊助二千元，有民眾大手筆捐一萬元，初估進帳逾五萬元。

    彰化家扶昨在溪湖義賣古早燈籠，吸引不少民眾購買，松富工業公司董事長紀志銘現場捐出一萬元，愛心滿滿；全縣四十多處據點也將陸續開賣古早燈籠，最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」將在二月二十七日起開賣；今年首度增加的馬年造型燈籠，分別有紅、黃、紫、橘與粉紅等五種顏色，相當討喜。

    家扶主任王震光說，古早燈籠義賣所得將用在寒假後的開學獎助學金。

    南瑤宮除夕路跑迎頭香復辦

    另外，中斷二年的彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在廟宇重修入火安座後恢復舉辦，十六日晚間從旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程七百公尺。分男子組、女子組，前三名獎金為八八八八元、六六六六元、五一六八元，另設最佳造型獎，取前五名各發獎金二千元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播