彰化家扶義賣古早燈籠 籌獎助學金

彰化家扶古早燈籠義賣，五款馬年造型燈籠亮相。（記者湯世名攝）

春節連假即將展開，彰化家扶中心古早燈籠義賣昨天開跑，首站從台中銀行溪湖分行出發，今年首度推出的五款馬年造型燈籠也亮相，吸引民眾購買，不少人捐二、三千元，溪湖鎮長何炳樺贊助二千元，有民眾大手筆捐一萬元，初估進帳逾五萬元。

彰化家扶昨在溪湖義賣古早燈籠，吸引不少民眾購買，松富工業公司董事長紀志銘現場捐出一萬元，愛心滿滿；全縣四十多處據點也將陸續開賣古早燈籠，最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」將在二月二十七日起開賣；今年首度增加的馬年造型燈籠，分別有紅、黃、紫、橘與粉紅等五種顏色，相當討喜。

請繼續往下閱讀...

家扶主任王震光說，古早燈籠義賣所得將用在寒假後的開學獎助學金。

南瑤宮除夕路跑迎頭香復辦

另外，中斷二年的彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在廟宇重修入火安座後恢復舉辦，十六日晚間從旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程七百公尺。分男子組、女子組，前三名獎金為八八八八元、六六六六元、五一六八元，另設最佳造型獎，取前五名各發獎金二千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法