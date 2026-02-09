宜蘭鐵路高架案 卓揆︰春節前決定

宜蘭鐵路高架化計畫可消除九處平交道。圖為宜市校舍路平交道。 （資料照）

宜蘭縣重大交通建設宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，去年底獲國家發展委員會審議通過後，送交行政院等候核定。行政院長卓榮泰昨到宜蘭視察，承諾在農曆過年前做出最終決定，以利交通部啟動後續規劃。

宜蘭縣鐵路高架構想最早源自於一九九三年，當年台灣省政府提出鐵路立體化研究規劃，全案歷經三十多年後出現重大轉折，改善路段四城站南端到冬山排水橋，全長約十六公里，將改建宜蘭、二結、中里、羅東車站，並新增縣政中心站，可消除九處平交道、四座陸橋、四條地下道，工程經費五〇一億元。

卓搭區間車 實地了解路線

卓榮泰在宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇等人陪同下，從羅東車站搭區間車到宜蘭車站，實地了解高架化路線。卓榮泰說，這段車程只有十一分鐘，要花費十一年才能完成高架化，十一分鐘不算長，卻攸關公共安全、環境永續、都市縫合與發展，更承載著宜蘭鄉親的期待。

卓榮泰表示，搭車過程看到陽明交大醫院旁邊的鐵路平交道有很多汽機車等待通過，未來鐵路高架化，來往車輛不用停在平交道前等候列車通過，不會「過一次罵一次」，顯示高架化工程勢在必行。

宜縣府盼定案 拚2035年完工

卓揆認為，宜蘭鄉親對高架化工程期盼已久，定案後還要再等十一年，如果晚一天做，工程款將往上增加，交通不便繼續存在，請交通部鐵道局評估能否縮短施工期程，至於行政院何時核定？他承諾過年前做出決定。宜蘭縣政府希望儘速定案，力拚二〇三五年完工。

此外，農曆年將至，卓揆也到冬山鄉幸夫愛兒園關心院童生活，他強調，行政院已核定「強化社會安全網計畫二．〇（二〇二六到二〇三〇年）」，預計投入八百一十九．六億元，協助更多需要照顧的對象和弱勢族群。

行政院長卓榮泰昨從羅東車站搭區間車到宜蘭車站，了解高架化路線。（行政院提供）

