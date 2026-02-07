未繳補充保費3倍罰鍰 健保法部分違憲

憲法法庭昨下午開記者會公布「115年憲判字第2號判決－違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」判決。（資料照）

憲法法庭昨公布「一一五年憲判字第二號判決─違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」，認定未於限期內補繳者，處三倍罰鍰之規定過於嚴苛，宣判健保法第八十五條「部分違憲」，限兩年內修法；衛福部將依判決意旨修法。

該案聲請人、全晟土木包工業負責人陳冠均在二〇一七年給付「非編制內」的三名工人薪資時，二〇一九年被健保署查核發現，未依健保法扣取補充保險費、三人共三萬一千元，經通知繳納仍未繳，最後被依法裁處三倍罰鍰，共九萬三千元；陳冠均不滿，認為侵害財產權，因而提出釋憲。

不符處罰應與違規程度相當原則

憲法法庭昨宣判，有關健保法第八十五條，未於限期內補繳者處三倍罰鍰之規定，部分違憲。判決指出，補充保費逾期未補繳，直接處以固定倍數罰鍰，未依個案情節調整空間，恐出現處罰過重情形，不符「處罰應與違規程度相當」原則，侵害人民財產權。

相關機關須在判決公告後兩年內完成修法；修法完成前，若個案明顯過苛，應依判決意旨辦理。該判決由五名大法官蔡彩貞、呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥評議。

衛福部：將修法採較具彈性裁量

對此，衛福部社會保險司長張鈺旋表示，將依照大法官判決意旨，朝修法方向進行相關檢討，讓裁罰不再限於「應扣繳金額一倍或三倍」缺乏彈性空間的處分方式，改採較具彈性的裁量處理，目前依健保法第八十五條罰鍰案迄今共五件。

但另外三名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為，未合法組成的憲法法庭無效，拒絕參與該案評議，卻提不同意法律意見書，指其所涉制度性與法理性爭議，早在司法院釋字第六七三號解釋中，就已被認定合憲，憲法評價應一致，該案不應受理，批五人有損憲法審判制度之公信力。

