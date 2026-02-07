民進黨桃園市長人選 王義川：提名謹慎

民進黨立法委員王義川（左三）出席「正派桃園隊聯合登記」記者會。（記者周敏鴻攝）

民進黨桃園市議員初選四至十日領表、登記，昨天十三人完成登記，其中，民進黨立委王義川陪同正國會派系成員出席「正派桃園隊聯合登記」時，談及該黨市長人選尚未定案一事，他強調，北北基桃首都圈具重要的戰略位置，黨主席賴清德與黨中央對於首長人選的提名，都非常謹慎，桃園市長人選的部分甚至尚未正式討論過。

昨到民進黨桃園市黨部完成議員初選登記的有十三人，包括游吾和、彭俊豪、張贊聞、劉仁照、李宗豪、黃家齊、黃崇真、魏筠、王珮毓、蔡永芳、張曉昀、黃盈淇、鄭淑方，另有八人也已完成登記，包括四日登記的余信憲、簡伊翎、許清順、陳雅倫、陳睿生、胡家智，五日登記的張肇良、簡智翔。

民進黨市黨部表示，登記結果若參選超額，十三日前先溝通協調，無法達成協議時，將辦理初選民調決定提名人選，黨中央將於廿三日公開抽籤，決定六個直轄市分組，預定三月二日到四月初完成民調。

王義川說，相信賴清德在整體選戰考量，除桃園市長要贏，提名的市議員也力求全數當選，未來賴清德與黨中央選舉對策委員會確定參戰桃園市長人選時，相信每一位從政的黨員「都沒有拒絕的權力」。

「這一次的桃園市長選舉，外界看起來認為現任市長張善政滿意度非常高，似乎很難撼動。」王義川強調，在前市長鄭文燦奠定的基礎上，再加一分，桃園市政就會很好，但過去數年，市政並未繼續往前，他相信桃園市選情變化快速，支持者不必太緊張。

