綠營中市議員初選 陳淑華、陳俞融拚連任

民進黨台中市議員初選登記第三天，有五人完成，包括現任議員陳淑華及陳俞融拚連任，另有前立委林靜儀辦公室主任陳信秀、前議員許水彬媳婦林鈺梅及沙鹿區林東誼等三名新人，總計已有十二名老將新秀完成登記，民進黨市黨部主委許木桂指出，各區若登記數超過提名數，會先協調，若協調不成，就辦理初選決定提名人選。

第3天2現任3新人登記

陳俞融（第九選區北區）、陳信秀（第八選區北屯區）、林鈺梅（第五選區潭雅神）、林東誼（第二選區沙鹿清水梧棲）、陳淑華（第六選區西屯區）等五人昨天完成登記（按照登記順序）。

請繼續往下閱讀...

陳俞融在母親、前台中市長張溫鷹陪同下，完成北區黨內初選登記，陳俞融強調，這任期她堅持提案要求台中市長盧秀燕普發現金，連任後也會持續要求市府還稅於民；陳淑華強調，多年服務為民發聲，未來本於以市民需求第一優先的初衷，持續爭取建設及監督市政；新人陳信秀以北屯區「最年輕實力派」定位，爭取成為民進黨在北屯的第三席議員；林鈺梅盼拚出「梅好潭雅神」；林東誼則盼以青年世代的行動力與務實精神，為地方公共事務注入新的能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法