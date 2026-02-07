產地直送 板農年貨大街開跑

板農年貨大街昨登場，超市內推出滿六千元送二百元抵用券活動。（新北農業局提供）

販售各地農漁特產、乾貨、茶、蔬果 滿500送50超市抵用券

農曆春節將進入採購年貨高峰期，新北市板橋區農會活力超市一樓廣場昨天起到十三日開辦板農年貨大街，販售新北與各地多元農漁特產、乾貨、茶、蔬果等，現場消費滿五百元就可兌換「五十元超市抵用券」，多買多送。此外，新北市公共安全聯合稽查小組陸續針對大賣場、百貨公司進行聯合稽查，目前為止已查獲四處賣場有缺失，都是涉及防火門無法閉合，已依規定開罰並限期改善。

農業局長諶錫輝說，板農活力超市以販售台灣優質農產為主，有新北在地小農與全國各地農友精選農漁特產展售，包括「阿財綠竹農場」綠竹筍乾與脆筍、東北角「海洋牧場貢寮鮑」的「一口鮑」與九孔XO醬、「鼎勝養蜂場」帶來不同份量的頂級龍眼蜜，送禮自用兩相宜，石門區農會也會販售石門肉粽與炭焙鐵觀音。

板農活力超市 滿6千送200抵用券

為回饋消費者，板農年貨大街現場消費滿五百元，可兌換五十元超市抵用券，滿千兌換二張，以此類推；板農活力超市內年貨專區累積消費滿六千元，再送二百元超市抵用券，多買多送。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農年貨市場匯聚全國優質農產，秉持「產地直送、食在安心」概念服務農友與消費者。

4賣場防火門無法閉合 開罰限期改善

新北市消防局、工務局、衛生局、經發局、環保局、法制局消保官組成市府公安小組，針對新北市大賣場、百貨公司進行聯合稽查，消防局也針對新北市列管二六八七家人潮眾多的場所進行消防安全檢查，並辦理七處大規模場所的春節前搶救演練。

據工務局指出，從一月二日至一月十六日稽查六十四家賣場，發現四間賣場四處缺失，都涉及防火門無法閉合，已經開罰並限期改善。

新北市副市長朱惕之昨天下午率公安小組前往新店區的裕隆城百貨商場進行聯合稽查，該商場設備均符規定。希望透過稽查，督促業者重視食品、公共安全，維護消費者權益，讓新北市民安心過好年。

