為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    關西農民 組美里庄休閒農業區

    2026/02/06 05:30 記者廖雪茹／新竹報導

    新竹縣關西鎮昔稱「美里庄」，曾是樟腦、茶葉、柑橘外銷的重鎮，產業轉型之後，以仙草、草莓、番茄等農產打出名號，在地農友、返鄉青農串聯農園、民宿、餐廳和手工業等，積極籌備成立美里庄休閒農業區，期透過策略聯盟共同帶動整體觀光，讓美里庄展現不一樣的農村新氣象！

    正值草莓季，縣道一一八線沿線周邊草莓園林立，關西鎮長陳光彩、新竹縣關西鎮美里庄休閒農業發展協會理事長羅文蔚、上林社區發展協會及農友，齊聚關西櫻花秘境宣傳當地農特產。坪林國小附近的池畔櫻花林，花期約至二月中旬，元和宮旁有規劃免費停車空間，請多加利用。

    縣府農業處長傅琦媺表示，關西觀光果園、農場和紅茶發展已久，農產相當多元，還有老街和古蹟，且鄰近國三關西、高原交流道，交通便捷，已成為台北、竹科的親子休閒一日生活圈，樂見在地農友串聯推動休閒農業區，在縣府和鎮公所的輔導下，美里庄籌備案已通過縣府審查提送中央。

    羅文蔚表示，美里庄籌備會正積極整合相關業者加入，期讓單打獨鬥轉為策略聯盟。該休閒農業區涵蓋八個里、近六百公頃，以一級生產為主、約占八成，未來希望協助升級到二級加工、三級行銷，轉型發展觀光休閒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播