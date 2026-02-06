關西農民 組美里庄休閒農業區

新竹縣關西鎮昔稱「美里庄」，曾是樟腦、茶葉、柑橘外銷的重鎮，產業轉型之後，以仙草、草莓、番茄等農產打出名號，在地農友、返鄉青農串聯農園、民宿、餐廳和手工業等，積極籌備成立美里庄休閒農業區，期透過策略聯盟共同帶動整體觀光，讓美里庄展現不一樣的農村新氣象！

正值草莓季，縣道一一八線沿線周邊草莓園林立，關西鎮長陳光彩、新竹縣關西鎮美里庄休閒農業發展協會理事長羅文蔚、上林社區發展協會及農友，齊聚關西櫻花秘境宣傳當地農特產。坪林國小附近的池畔櫻花林，花期約至二月中旬，元和宮旁有規劃免費停車空間，請多加利用。

縣府農業處長傅琦媺表示，關西觀光果園、農場和紅茶發展已久，農產相當多元，還有老街和古蹟，且鄰近國三關西、高原交流道，交通便捷，已成為台北、竹科的親子休閒一日生活圈，樂見在地農友串聯推動休閒農業區，在縣府和鎮公所的輔導下，美里庄籌備案已通過縣府審查提送中央。

羅文蔚表示，美里庄籌備會正積極整合相關業者加入，期讓單打獨鬥轉為策略聯盟。該休閒農業區涵蓋八個里、近六百公頃，以一級生產為主、約占八成，未來希望協助升級到二級加工、三級行銷，轉型發展觀光休閒。

