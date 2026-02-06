富國島丟包292台客 年代旅遊林大鈞不起訴

年代旅遊負責人林大鈞挨告詐欺，台北地檢署昨予以不起訴處分。（資料照）

年代旅遊（美加國際旅行社）前年出團前往越南富國島，因與地接旅行社在款項支付上有爭議，導致二九二位旅客險被丟包，當時交通部觀光署處分撤銷其旅行業執照，負責人林大鈞則挨告詐欺等罪。台北地檢署昨偵結，以罪嫌不足將林大鈞不起訴處分；觀光署回應，行政處分不受刑事案件處分影響，林大鈞在廢止營業執照處分五年內，不能再經營旅行社。

觀光署：撤照5年內禁止經營旅行社

檢調查出，美加公司於二〇二四年二月間推出富國島旅遊行程，二九二名旅客共支付約一五〇〇萬元，美加找地接WInnER旅行社合作，WInnER指控，美加僅付七十萬元預付款，尚有五百萬元未付，且以「即將匯款」、「請領隊帶去越南」等語誆騙，避不見面；另位張姓女子則控訴，支付團費後卻查不到機位，美加沒有退費，也對林大鈞提告。

林大鈞否認有詐欺犯意，表示出團已支付包機、飯店、地接、行前等費用，共計二七八一萬餘元，僅六八七萬餘元未支付，且因案件爆發後，公司帳戶被凍結，才無法支付款項。

北檢認定，林男已支付二七八一餘萬元款項，無詐欺犯意，予以不起訴處分；另張女部分，雙方已達成和解撤告。

觀光署旅行業組組長湯文琦昨表示，當時廢止美加旅行業執照，是依據發展觀光條例規定進行的行政處分，不受刑事案件處分影響；觀光署不是該刑事案件告訴人或原告，有關再議須由告訴人提出。

湯文琦強調，依據發展觀光條例第卅三條規定，曾經營旅行業受廢止營業執照處分未超過五年者，不得擔任旅行業的發起人、董事、監察人、經理人、執行業務或代表公司的股東，因此林大鈞仍受該規定管制，不能新設旅行社。

