大里仁愛醫院 年終獎金5.2月

台中各醫院陸續公布今年的年終獎金，其中大里仁愛醫院一口氣發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，羨煞其他醫院員工。（記者陳建志攝）

農曆春節將至，台中地區各醫院年終獎金陸續揭曉，中國醫藥大學附設醫院今年發全薪一．七五個月，中山醫學大學附設醫院、亞洲大學附設醫院都發全薪一．五個月，至於加入長庚體系第四年的大里仁愛醫院，今年一口氣發五．二個月本薪，羨煞其他醫院員工，不過包括慈濟、童綜合醫院都低調不願透露年終細節。

亞大醫院則是發一．五個月全薪，加上一萬元紅包；林新醫院目前依往例年終獎金約兩個月，仍在討論未確定；豐原醫院、光田醫院、李綜合醫院則尚未定案。

各醫院年終獎金陸續揭曉，加入長庚體系的大里仁愛醫院，今年比照長庚一口氣發五．二個月本薪，另加發二萬元紅包，每個員工幾乎都能領十多萬的年終，員工都開心今年好過年。

中國醫藥大學附設醫院今年發全薪一．七五個月年終，另加發一．六萬元紅包，並調薪三％；台中榮總、國軍台中總醫院則與軍公教年終一樣，原則上為一．五個月薪俸；中山醫學大學附設醫院為全薪一．五個月，並加發獎金。

