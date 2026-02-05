桃園區停車累進費率路段多 市府挨批搶錢

桃園市桃園區已有多個路段實施路邊停車累進費率，市議員黃婉如批市府「搶錢」。（記者謝武雄攝）

交通局︰配合交通部對前瞻計畫停車場要求 目前12路段實施

桃園市政府一口氣向中央申請十九個前瞻基礎建設計畫停車場工程補助，其中十四個完工啟用、五個興建中，但交通部要求停車場周邊二百公尺路邊停車費率，不得低於路外停車場費率，市府審定實施路邊停車累進費率路段因而大增，國民黨籍議員黃婉如昨在議會臨時會質詢時，批市府「搶錢」，因桃園區幾乎九成路段都實施累進費率，民眾恨得牙癢癢。

黃婉如︰偏遠路段也劃設 不合理

市府交通局長張新福坦言，這是申請前瞻計畫停車場後遺症，目前桃園區僅十二個路段停車費採累進費率，分別是中山路、中正路、中華路、縣府園區、廈門街、南華街、文中路、正光路、民族路、永安路、守法路、法治路，是配合文昌公園、廈門停車場啟用而調整，並無全區九成實施情形，會再通盤檢討調整費率。

交通局考量文昌公園位於桃園鬧區，周邊停車位包含中山路、中正路，原本就一位難求，實施累進費率可提高周轉率，至於廈門停車場周邊廈門街、守法路、法治路、正光路、文中路等路段，實施累進費率前二小時每小時卅元，第三、四小時四十元，第五小時以後五十元，以廈門停車場每小時四十元計算，民眾路邊停車必須超過六小時，停車費才會超過停進廈門停車場的費用。

累進費率路段 大溪區5個第二多

除了桃園區，實施路邊停車累進費率路段第二多為大溪區，在老城區有五個路段，考量遊客集中在假日，也一併實施平、假日差別費率；中壢區則有兩個路段，分別是中央健保署、明德路從中央西路到中正路段；八德區則是介壽路從永福西街到廣福路口靠近大湳鬧區路段；龍潭區則在行政園區附近，都是藉累進費率提高周轉率。

陳治文︰大溪滾動檢討 未傳民怨

黃婉如認為，累進費率最重要的目的是要提高停車周轉率，但桃園區比較偏遠的國豐三街、國際路也劃設累進費率，根本是在跟民眾搶錢；民進黨籍議員陳治文表示，大溪區目前累進費率都滾動式檢討，劃設不多，民眾沒有什麼怨言。

