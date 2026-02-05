屏南快速公路 擬「三段併行」縮短工期

屏南快道首場說明會車城登場，地方盼加速興建。（記者蔡宗憲攝）

車城首場說明會 屏縣府盼同時環評、同時施工

屏東鄉親望穿秋水、爭取超過二十年的「屏南快速公路」，交通部昨天於車城鄉召開首場「綜合規劃工作」地方說明會；為回應半島鄉親「不要再等二十年」的強烈期待，屏東縣政府向中央強力主張，規劃中的三段路程應「同時環評、同時施工」，讓這條救命路早日通車。

請繼續往下閱讀...

不過，依照交通部規劃期程，即便已進入一階環評，最快仍須到二〇三二年才會進入施工階段，枋寮至楓港段最快得要二〇三七年才能通車。

有利醫療後送、核電廠疏散及運輸

昨天的說明會中，屏縣議員盧玟欣、張榮志、潘翠雲都認為屏南快的規劃及環評期程過長，希望加速進行或縮短；恆春鎮代會主席趙記明等人則希望能往南延伸至恆春鎮內，這對醫療後送、核電廠疏散及運輸都將更有效率；城鄉長陳政雄希望三至五年能夠通車。

屏縣府交旅處長黃國維說，長期以來，恆春半島居民飽受台一線與台二十六線「季節性塞車」之苦，每逢連假，屏鵝公路便淪為全台最大停車場，唯一的聯外幹道若受阻，不僅衝擊觀光與農產，更直接威脅醫療急救的「黃金一小時」。

依規劃最快2032年才進入施工階段

縣府交旅處指出，交通部目前規劃的三個路段，從竹田系統交流道至枋寮、枋寮至楓港，以及最受關注的楓港至車城段，將採取「三段併行」模式進行環境影響評估與後續施工規劃，將長達十數年的工期大幅縮短。

交通部公路局表示，屏南快速公路全長六十五公里，總經費達一千八百餘億元，首場說明會在車城鄉舉行，二月五日、六日接續在枋寮鄉、獅子鄉及潮州鎮舉辦，希望在地居民踴躍出席，共同關心屏東未來的交通命脈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法