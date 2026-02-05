台東易塞路段、景點 春節期間交管

公路局南分局公佈春節交通規劃與疏導措施。（記者劉人瑋攝）

農曆年節將至，公路局南分局規劃交通疏運計畫，南橫可在固定時段通行，易塞車路段如台九線初鹿街道、南迴大武鄉大鳥村，景點如三仙台、水往上流等都有疏導及管制。

南橫梅山口到向陽段 7至14時開放通行

公路局預估二月十七、十八日為返鄉高峰，十九、二十日為旅遊高峰，二十一、二十二日為收假高峰，台九線部分有金崙風景區路段、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹附近、台九線與台二十甲線路口（池上街道）、台九線與東八之一線路口（關山街道）皆有疏導與管制。

請繼續往下閱讀...

台十一線部分為小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞路段等鄰近風景區易壅塞路段，特別是風景區一帶多規劃替代路線、彈性調整號誌時制。南分局呼籲駕駛人行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。

特別的是，台二十線南橫公路梅山口到向陽路段，春節連假期間每天七時至十四時開放通行。台九線大鳥路段進行災害復建工程，春節期間可雙向各一車道通行。去年趕工改建北上車道的池上大橋，皆由新建好北上車道雙向通行。

往返台東與屏東實施二車道變為一車道漸變措施，已有基本日期規劃，皆視情況解除或延長，屏東往台東部分，北上於新路社區路段在二月十四日至二月十八日每日八時至十五時實施；南下漸變位於雙流社區路段，於十九日至二十二日十二時至十九時實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法