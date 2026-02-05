軍公教明天發年終 多數領到2.5個月

軍公教年終工作獎金6日入帳，多數可領到2.5個月。（資料照）

軍公教年終工作獎金六日入帳，除有一．五個月年終工作獎金外，還有考績獎金，由於七成五軍公教考績可列甲等，因此可領到一個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員在農曆過年前可領到二．五個月的獎金。雖然立法院尚未通過今年總預算，但並不影響入帳日期。

根據「二〇二五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，年終獎金二〇二六年二月六日一次發給，軍職人員部分得由國防部視實際需要另訂發給日期。據了解，雖軍職部分，可由國防部另訂日期，按照往例，軍人發放時間，與公教差不多。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，去年一月卅一日以前已在職人員至十二月一日仍在職者發給一．五個月俸給的年終工作獎金；二月一日以後新進到職人員，如去年十二月一日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

不過，若年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。

考績獎金陸續都已入帳

考績獎金部分，由於全國各機關完成考績作業時間不同，發放時間也不一，原則上都是農曆春節前入帳，據了解，各機關的考績獎金陸續都已入帳。依規定，甲等可以領到一個月考績獎金，加上一．五個月年終獎金，則可領到二．五個月的獎金；至於乙等考績者，考績獎金雖只有〇．五個月，加上年終獎金也可領兩個月的獎金。

