愛心米「過期8年」 桃園區公所︰日期印錯

受贈戶收到標示過期快八年的白米，桃園區公所表示，沒有過期，而是日期印錯。（議員黃瓊慧提供）

受贈戶傻眼 公所︰物資可更換 議員︰印錯太牽強 無法接受

桃園市桃園區公所上月卅一日舉辦寒冬送暖活動，媒合慈善團體捐贈物資幫助中低收入戶，卻有受贈戶收到過期快八年的白米，議員黃瓊慧接獲投訴後向公所查證、詢問，得到的回覆竟是白米沒有過期，而是日期印錯，但她認為，包裝上還有標示稻米的生產期別等資訊，說「印錯」真的太牽強，讓人無法接受，寒冬送暖的立意良善，後續還有多場活動，市府務必對物資做好食品安全把關。

議員要求做好食品把關

桃園公所昨天發出新聞稿指出，桃園公所統計當天有七八三人前來領取物資，但每個人領取的物資並不相同，贈出的標示錯誤白米數量仍待調查。

投訴者表示，依桃園區發放物資的日期前往領取，回家後發現裡面有一包白米，看到包裝袋上押印的保存日期，當場傻眼，相關的資訊包括「稻米期別二〇一六年二期」、「製造日期二〇一七年二月八日」、「有效日期二〇一八年二月七日」，也就是過期將近八年了，好在其他食品效期都沒問題，至於白米有效期限到底是印錯，還是真的過期這麼久，希望公所可以詳細調查。

公所︰受理捐贈將再檢查

桃園區長許敏松回應，確實有收到受贈戶反映白米過期，公所也向提供者查詢原因，並發簡訊給當天前來領取物資的受贈戶，提醒檢視白米有效日期，並來公所更換，未來公所在受理物資捐贈時，會請同仁仔細確認、檢查，避免再有類似情況發生。

公所新聞稿中還說，寒冬送暖物資由善心人士捐贈，有個人，也有團體，對於受贈戶反映愛心米過期，經向提供方查核為標示錯誤，為保障民眾權益與食品安全，將主動通知當日所有領取物資的民眾，如有領到標示錯誤產品，請至公所辦理更換。

