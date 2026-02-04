為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗迎元宵 228（火旁）龍之夜

    2026/02/04 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市公所宣傳新春元宵民俗「（火旁）龍」系列活動。 （記者彭健禮攝）

    苗栗市公所宣傳新春元宵民俗「（火旁）龍」系列活動。 （記者彭健禮攝）

    農曆春節將屆，苗栗市公所宣布新春元宵民俗「（火旁）龍」系列活動，將於農曆正月初九（國曆二月廿五日）祥龍點睛起跑，除貓裏客家龍競技、踩街嘉年華、（火旁）龍之夜，另安排親子晚會、鸚鵡飛翔展演及中國山西打鐵花團隊演出，邀請民眾參與。

    25日祥龍點睛起跑

    市公所昨為活動宣傳，社區、學校祥龍齊聚，並由三義鄉僑成國小女子舞龍隊演出造勢。市長余文忠表示，苗栗（火旁）龍邁入第廿八年，是苗栗客庄極具代表性的年節民俗，象徵驅邪納吉、迎福避凶。適逢馬年，以「吉馬接（火旁）」為主題，期許在（火旁）龍文化薪火相傳之際，接棒延續祝福與希望，祈求新的一年平安好運。

    安排踩街、打鐵花表演

    余文忠並介紹系列活動，將於廿五日在苗栗玉清宮舉辦「祥龍點睛」後展開「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」；廿七日「踩街嘉年華」，隊伍由苗栗市全民運動館出發到經國路河濱公園；廿八日於經國路河濱公園舉辦「（火旁）龍之夜」；三月五日在苗栗西山聖帝廟辦理「化龍返天」。

    經國路河濱公園於廿五日晚間有中國山西打鐵花表演；廿六日晚間安排親子晚會；廿八日下午有苗栗縣鸚鵡訓練交流協會的鸚鵡放飛展演；三月一日下午有舞蹈活動。相關活動資訊，請上「苗栗（火旁）龍」臉書粉絲專頁查詢。

    苗栗市公所宣傳新春元宵民俗「（火旁）龍」系列活動，三義鄉僑成國小女子舞龍隊演出造勢。 （記者彭健禮攝）

    苗栗市公所宣傳新春元宵民俗「（火旁）龍」系列活動，三義鄉僑成國小女子舞龍隊演出造勢。 （記者彭健禮攝）

