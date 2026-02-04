民進黨 中市議員初選今登記 提名32席

各派系議員採聯合登記 並連繫何欣純陪同 展現團結氣勢

台中市議員席次共六十五席，現任民進黨台中市議員佔廿四席，配合年底九合一選舉，民進黨台中市議員選舉將提名卅二席（不含原住民），訂今（四）日起至十日進行領表、登記，台中市黨部主委許木桂指出，目標拚增二到四席；包括第二、第五及第十四選區，新人躍躍欲試，表態有意參選人數均高過提名數，最後登記人數若高於提名數會先協調，協調不成就辦理初選決定提名人選。

民進黨台中市長提名人選已敲定立委何欣純參選，市議員部份今起領表登記，各派系議員將打團體戰，包括英系、新潮流議員訂九日各自聯合登記，正國會議員訂十日聯合登記；據了解，各派系聯合登記也將連繫何欣純陪同，盼展現綠營大團結氣勢，拚「市長換欣、議會創新」新局。

第2、5、14選區 老幹新枝爭出頭

包括第二選區（清水、梧棲、沙鹿）提名三席，除現任楊典忠及王立任外，前市長林佳龍幕僚陳怡潔及新人林東誼均已表態參選；第五選區（神岡、大雅、潭子）提名三席，現任周永鴻與蕭隆澤外，包括大雅區上雅里長陳映辰及前議員許水彬媳婦林鈺梅也有意參選；第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）提名一席，現任蔡成圭無意再戰，包括立委蔡其昌山城服務處主任詹智翔及石岡區九房里長張鴻斌也均表態接棒，許木桂指出，各區若登記超出提名數會先協調，協調不成就辦理初選。

國民黨預計3月展開兩階段提名

國民黨台中市長提名人選未定案，市議員部份，台中市黨部表示，現任市議員共卅三席（含原住民），包括第八選區北屯區的陳成添、四選區后里豐原張瀞分及五選區神雅潭的羅永珍均不再參選，預計三月展開兩階段提名作業，第一階段提名爭取連任的現任議員，現任卅位市議員應可獲提名，第二階段現任者不再參選，空出的席位若有多人相爭採協調或者民調，但若是提名席次已無新人空間，將評估且彈性處理。

此外，北屯區因黃健豪選上立委空出一席，加上陳成添不再連任，新人包括吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢等積極佈局；張瀞分不再參選，已有里長涂力旋及連佳振角逐；羅永珍不再參選，改由兒子陳清崧披戰袍。

