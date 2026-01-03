聾人無礙 陳柏瑞打造虛擬手語親善大使

無聲科技創辦人陳柏瑞（左二）為桃園市長張善政（左一）說明虛擬手語親善大使「小律」（中）的手語服務。（記者陳璟民攝）

記者陳璟民／專題報導

「從時局看見創業契機。」廿七歲陳柏瑞擁有台北科技大學資訊工程碩士學歷，於工業技術研究院服替代役時，由IP內容實驗室專案經理宋美盈帶領協助台灣內容產業、真人3D模型製作，而接觸到3D技術、虛擬實境，且經啟蒙關心聾人的語言、資訊平等權益。

藍白亂刪總預算 成創業契機

去年初立法院胡亂刪凍中央總預算案，使行政院無法聘請手語老師在記者會同步翻譯給聾人了解新政策，引爆聾人團體反彈，陳柏瑞評估憑藉專業促進聾人的語、資平權領域的創業時機成熟，採前行政院政務委員林萬益任內建議循新創團隊模式，二月廿一日世界母語日成立無聲科技公司，設計出虛擬手語親善大使「小律」。

無聲科技去年四月跟「台灣地震監視」頻道合作，發生有感地震，「小律」就現身網站視窗左下角，以手語傳達視窗下方紅底白字的防災告警訊息，提醒聾人網友避難，例如「現在發生有感地震，請注意搖晃」、「請保持冷靜，立即保護頭頸部並就地趴下尋找掩護」。

機捷、樂天桃園棒球場 播放

桃園市青年事務局輔導無聲科技進駐青創指揮部，協助媒合體育局、桃園捷運公司與樂天桃猿球團，去年十一月起小律已在桃園機場捷運A19桃園體育園區站、樂天桃園棒球場提供公益服務，播放出入捷運站、通往棒球場、在球場內的行進動線與安全提醒資訊等，打造「台灣首座虛擬手語共融棒球場」，同月亞洲職棒交流賽期間，更躍上球場大螢幕牆；「小律」官方臉書公開的手語教學影片超過五十支，在公共場合輪播的有十五支。

聾人權益代表「小魚老師」體驗心得，一出機捷A19站或在棒球場美食街，看到電子螢幕有「小律」手語提示資訊感到安心，但美食街螢幕廣告輪播多，聾人未必看得到小律手語，建議設計子母畫面或小律手語QR Code來解決，另如樂天女孩跳舞、吉祥物進場，司儀的說明吸引了球迷的目光，但聾人聽不到而不知道，若能有小律手語預告會更好；小律的手語語法結構完整，讓聾人一目瞭然，現在算是第一版，未來希望表情更生動活潑。

機捷A19桃園體育園區站內設置透明電子螢幕，虛擬手語親善大使「小律」以手語為聾人提供出入動線等資訊服務。（記者陳璟民攝）

