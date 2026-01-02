為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《元旦升旗》陳其邁期許半導體S廊帶 捷運4線齊發

    2026/01/02 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市長陳其邁期盼新的一年，台海能維持和平穩定，也盼立法院儘速通過國防預算。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁期盼新的一年，台海能維持和平穩定，也盼立法院儘速通過國防預算。（記者葛祐豪攝）

    議會通過淨零城市發展自治條例 盼台海能維持和平與穩定

    高雄市議會與高市府昨早於文化中心舉辦元旦升旗，也是高雄市長陳其邁任內最後一次元旦升旗，他感謝市民給他五年時間打拚，也獲得許多成果。

    今年元旦升旗以「躍動高雄 智慧共榮」為主題，為了迎接馬年，警察局騎警隊的騎警與兩匹駿馬也參與。典禮由雄女樂儀隊揭開序曲，接著由超萌的國軍娃娃跳舞，帶動氣氛；重頭戲是海軍陸戰隊樂儀隊展現精湛槍法，贏得民眾如雷掌聲；最後由全國音樂比賽常勝軍四維國小，與海

    軍官校海韻合唱團領唱國歌，數千民眾參與。

    議長康裕成致詞時回顧任內成果，強調議會通過多項法案，包含全台首創的淨零城市發展自治條例，為城市永續奠基，未來將持續監督，與市府攜手推動建設；陳其邁則感謝所有市民給他五年時間，跟所有市府團隊、市民一起打拚，對他來說是何等的榮幸。

    期望立院儘速通過國防預算

    陳其邁受訪時說，日前發生中國的環台軍演，片面破壞與改變東亞的和平、穩定，對台灣安全形成威脅；軍演過程中，國軍廿四小時嚴守台灣安全，非常辛苦，他要特別感謝，也盼立法院儘速通過國防預算，強化台灣自我防衛安全。

    展望新的一年，陳其邁期盼高雄持續進步，尤其經濟發展與產業轉型，至關重要，市府配合中央的半導體S廊帶計畫，希望有更多廠商投資高雄；高雄也有很多重大建設正在推動，包括捷運四線齊發，但因立法院《財劃法》問題，造成捷運工程有一〇三億元短缺，是很沉重負擔。

    陳其邁強調，希望新的一年，台海能維持和平與穩定，台灣因應美國關稅及地緣政治的挑戰，也能夠克服困難，這是新年最大的期待。

