紓解林口塞車 A3計畫道路明年完工

新北市「105市道」中湖路段雙向各1車道，道路狹窄，眾多大車行經。（記者黃政嘉攝）

新闢工程進度8成 未來接軌蜿蜒段待改善的105市道高架橋

為改善新北市林口至八里區交通壅塞，內政部補助新北市府推動一〇五市道改善三階段計畫，其中林口區「A3計畫道路新闢工程」由國土管理署北區都市基礎工程分署主辦施工，全長二．一三公里，約從林口高爾夫球場至中華路段，工程進度達八十六％，經費五．六四億元，其中國土署補助三．八億元。新北市長侯友宜表示，盼明年四月完工，未來接軌蜿蜒段待改善的一〇五市道高架橋，解決道路狹窄與行車安全問題，健全林口的交通發展。

通車後 林口八里往返省6分鐘

侯友宜昨天與國土管理署總工程司游源順、立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、李宇翔等人視察「A3計畫道路新闢工程」。北區都市基礎工程分署幫工程司劉駿紘說明，三階段包括施工中的「A3計畫道路」、發包中的「一〇五市道改善蜿蜒路段新闢道路」、設計中的「田心仔橋至長坑國小路段平面道路拓寬」，由市府規劃設計、國土署約補助七十％，其中田心仔橋案待市府設計完成提出經費補助申請。

完善路網 105市道分3階段改善

新北市新建工程處長簡必琦指出，A3計畫道路完工後，提供雙向四車道及二．二公尺寬的人行空間，兼顧行車效率與步行安全，去年一月開工以來，新闢路段大致完成，拓寬路段受台電管線地下化影響，加速協調中。國土署北區都市基礎工程分署估計，未來從往返八里、林口行經A3計畫道路，路程能由十七．七分鐘縮短為十一．三分鐘。

蜿蜒段新闢 明年1月重新招標

簡必琦表示，A3計畫道路往北延伸的「一〇五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」，現況道路陡峭且蜿蜒、高低差達一八〇公尺，未來將新闢雙向四車道高架橋，包含二處環道設計，舒緩陡坡與連續髮夾彎問題，現辦理工程發包，預計明年一月重新上網招標。

侯友宜說，林口地區人口與產業需求快速增加，聯外交通改善至關重要，除國道一號林口交流道增設南北匝道工程持續施工，A3計畫道路與一〇五市道改善後，將完善林口至八里、淡水區及台北港的交通路網。

新北市新闢A3計畫道路，改善林口至八里區交通壅塞，圖為中華路段終點處。（記者黃政嘉攝）

