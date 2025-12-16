肺阻塞列國人10大死因 立委籲補強COPD照護網／民團：從早期篩檢、治療到長期照護 應全面接軌國際

台灣年輕病友協會昨舉辦「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，協會理事長潘怡伶（右起）與專家陳育民、立委劉建國、陳菁徵、黃秀芳、蔡易餘、王正旭、健保署長陳亮妤等與會。（記者陳逸寬攝）

慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）長期名列國人十大死因之一，卻常被忽視。年輕病友協會昨與多位立法委員召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，呼籲政府補強COPD照護網絡，從早期篩檢、治療到長期照護全面接軌國際。

早發現早治療 有效延緩惡化

立法委員蔡易餘指出，他的父親、前立委蔡啟芳五十多歲確診後，二十多年反覆住院，常因劇烈咳嗽、氣喘送醫，夜間須依賴支氣管擴張劑才能入睡，連爬半層樓梯都相當吃力，生活品質明顯下滑。病程後期更頻繁面臨突發醫療決策與長時間陪病壓力，讓身為主要照顧者的母親身心俱疲。直到父親接獲器官移植通知，成功換肺後恢復生活自理能力，整體狀況甚至優於移植前。

請繼續往下閱讀...

蔡易餘強調，COPD雖屬不可逆疾病，但若能及早發現、接受完整治療，可有效延緩惡化，避免病友與家庭長期在醫院與生活之間奔波，並呼籲政府應以跨部會政策全面提升COPD治療與照護品質，減輕病友與照顧者壓力、降低不健康餘命，同時減少反覆住院、降低醫療量能負載，並讓治療接軌國際，補齊中、重度COPD的治療缺口。

立委王正旭指出，健保署近三年COPD P4P（全民健康保險慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案）顯示，出院十四日內再住院率由二〇二二年五．八％升至二〇二四年七．七％，中重度住院人數三年間增加近三萬人，顯示病情惡化住院，不僅加重健保負擔，也排擠醫療量能。若要在二〇三〇年前將不健康餘命由一成降至八％，COPD防治不可缺席，P4P制度需落實成效管理。

提供高風險族群肺功能檢查

立委黃秀芳指出，COPD早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中重度，顯示社會疾病意識不足。建議強化衛教，並針對吸菸者、長期暴露於空氣污染或室內燃燒煙霧，及因職業接觸化學煙霧、粉塵與刺激性氣體的高風險族群，提供每年一次肺功能檢查，並透過「健保快易通」提醒民眾。

應啟動跨部會國家行動方案

立委陳菁徽補充，約六成COPD病友合併心血管疾病，急性惡化時發生重大心血管事件的風險高達四．四倍，台大研究亦顯示，其疾病失能負擔高於肺癌，對家庭照護與長照需求造成長期衝擊，呼籲政府啟動國家級防治計畫，並建立跨科整合照護模式；立委劉建國認為，政府應啟動跨部會國家行動方案，提升治療可近性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法