《城市人物誌》父親愛的叮囑 劉汶琪傳承校長之路

基隆市中山區樂齡中心執行長劉汶琪(左)，深耕高齡教育多年，榮獲教育部第7屆樂齡教育奉獻—卓越領導獎。（劉汶琪提供）

記者俞肇福／專題報導

基隆市中山區樂齡學習優質中心執行長劉汶琪從國小校長退休後，繼續深耕高齡教育，今年獲得教育部樂齡教育奉獻—卓越領導獎；劉汶琪說，得獎的那一刻，她心中默默地感謝校長父親劉元鎮，沒有父親的臨終囑託「你要考校長」，她也不會成為校園園丁，成就人生下半場的繁花盛開。

劉汶琪出生、成長於教育世家，父親劉元鎮是基隆退休的小學校長，母親是小學老師，她從基隆女中畢業後，考上文化大學大眾傳播系，想要一圓記者夢，但父親不捨她當記者，在父親愛的叮囑影響下，她轉換跑道考教育學程，取得教師資格，順利考上小學教師，讓從事教育工作的父母親安心。

劉汶琪說，累積教學經驗後，在父親建議下，逐步轉向學校行政工作，完整歷練校務運作與學生輔導體系，一度對報考校長猶豫；但父親病榻前握著她的手鼓勵她，父親愛的囑託，成為她人生的重要轉折。隔年，她順利通過校長甄選，出任仙洞國小校長，她認為是父親的庇佑。

她說，當年父母親就是在仙洞國小任教相識，進而共組家庭，是她生命的起點。她回到仙洞國小服務，深具教育精神與世代情感的延續及傳承。雖然最終未能當記者，她卻以教育作為另類「書寫」，昔日陪伴孩子成長，此刻在樂齡學習中心服務長者，繼續綻放生命熱情。

