    首頁 > 生活

    消保處抽驗 4件嬰幼兒食品重金屬超標

    2025/12/16 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    行政院消保處昨公布4件嬰幼兒食品重金屬含量超標，分別是台灣齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」（右上圖）鉛、鎘都超標，鎘更超標近廿倍；韓國「Baby Bon米棒（紫薯）」（左下圖）、日本田靡製麵「番茄風味義大利麵」（左上圖），以及台灣日初禾作「零添加蘋果糙米棒」（右下圖）則是鎘超標。（消保處提供）

    行政院消保處昨公布四件嬰幼兒食品重金屬含量超標，包含台灣齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」鉛、鎘都超標，鎘更超標近廿倍；韓國「Baby Bon米棒（紫薯）」、日本田靡製麵「番茄風味義大利麵」，以及台灣日初禾作「零添加蘋果糙米棒」則是鎘超標。

    又有嬰幼兒食品遭檢出含超標的重金屬鉛、鎘，消保處今年五月在新北、桃園、新竹縣、台南市、宜蘭縣等五縣市民間實體通路購買五十件市售嬰幼兒食品檢測並查核標示，消保處表示，標示皆合規，但有一件遭檢出含有超標的重金屬鉛，以及四件檢出含超標重金屬鎘。

    消保處表示，齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」檢出每公斤〇．〇五七毫克重金屬鉛，不符每公斤〇．〇五毫克標準，該產品還檢出每公斤含〇．八三八毫克的重金屬鎘，不符每公斤〇．〇四毫克標準、超標十九．九五倍；另有三項產品重金屬鎘超標，分別是田靡製麵「番茄風味義大利麵」檢出每公斤〇．〇四三毫克、Baby Bon紫薯米棒每公斤檢出〇．〇四五毫克、日初禾作「零添加蘋果糙米餅」每公斤檢出〇．〇四九毫克。

    對於不符規定的產品，消保處表示，食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀，地方也已要求製造商或進口商限期改正；針對進口商品，食藥署已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列產品採加強抽批查驗，提高抽驗率。

    消保處提醒民眾，不要購買來源不明或標示不清的嬰幼兒食品，同時也要確認保存期限與外包裝適用年齡。

