    全台露天垃圾60萬噸 環境部拚明年底解決

    2025/12/16 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    受到天災、廚餘政策等影響，暫置垃圾至今尚有60.8萬噸，環境部拚明年底前解決露天垃圾山問題。圖為台中市大里垃圾山。 （資料照，記者蘇金鳳攝）

    台灣露天垃圾問題待解，二〇二三年全台有八十四萬噸，環境部原定今年目標要降到四十一萬噸，但環境部長彭啓明指出，受到天災、廚餘政策等影響，暫置垃圾至今尚有六十．八萬噸，雖離中期目標差廿萬噸距離，但仍將目標設定拚明年底之前覆土或打包或焚化等，解決露天垃圾山問題。

    集中在竹縣、台南及南投

    環境部長彭啓明昨赴立法院報告「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」，彭啓明表示，全國一年製造四七〇萬噸垃圾，平均每人一天製造〇．五五公斤，因焚化爐、掩埋場量能不足，前年全國垃圾暫置量八十四萬噸，已啟動多元去化管道，本來今年要下降至四十一萬噸，但今年受風災影響增加十五多萬噸，禁廚餘養豬也增加四．五萬噸，導致至今仍有六十．八萬噸待處理，集中在新竹縣、台南市及南投縣。屏東縣及嘉義市則在今年十月提前解決露天垃圾。

    彭啓明指出，裸露垃圾整體逐步減少，但目前尚有十一縣市有露天垃圾，目標仍拚明年底之前妥善解決，處理方式包含覆土、打包及焚化等，也要增設智慧圍籬監控，還給居民健康環境。

