    首頁 > 生活

    卓揆駁遊日不利國旅 明年3月推5大優惠／交部編列16億預算 國旅平日可抵用住宿金、員工旅遊可申請獎勵金

    2025/11/26 05:30 記者陳鈺馥、林哲遠、蔡昀容／台北報導
    為鼓勵民眾平日國旅，交通部規劃明年3月推出5大優惠措施，其中，憑週一至週四任1晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台26家觀光旅遊業主題樂園，第2天入園門票免費。圖為義大世界遊行表演。（資料照，義大世界提供）

    中國對日本發出旅遊警示，國策顧問康銀壽近日透露，總統賴清德有交辦，「中國不去，我們去」，號召台灣旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉遭外界質疑對國旅不利。行政院長卓榮泰昨表示，總統的原意是要出國的人多去日本，但待在國內旅遊則可幫助國內觀光，交通部將編列十六億元預算，規劃平日國旅五大優惠措施，預計明年三月上路。

    康銀壽日前表示，總統賴清德特別告知，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，但外界卻誤解此舉是對國旅業者不利，卓榮泰昨在立法院接受質詢時表示，總統意思是，當你要出國時，可以多選擇日本，不是鼓勵沒有要出國的人去日本。

    但國旅仍未恢復過往光景，國民黨立委邱若華質疑，日本去年已突破三千一百萬名旅客，超過疫情之前，韓國、馬來西亞則恢復疫前的八、九成旅客數，反觀台灣去年下半年只恢復六、七成旅客數，質問：「國旅到底是出了什麼問題？」

    卓揆：國內住宿價格應更合理周全

    交通部長陳世凱認為，國旅的逆差或人數非今年才發生，而是持續卅六年，當台灣經濟好，出國人數就多，歷年皆然。

    卓榮泰則指出，國旅多集中在假日，有次假日到南部塞在高速公路上，那是連假最後一天，故假日常面臨一屋難求或價格偏高，認為國內住宿價格及交通網服務應更合理周全，交通部將提出推升內需、增加國旅重要政策，預算十六億元，明年三月起，平日住宿會有補助。

    交長：旅宿平日價格真的沒有那麼高

    為鼓勵平日國旅，交通部刻正規劃五大優惠措施，包含：「平日住宿優惠」每人最多兩晚抵用兩千元；「生日住宿優惠」每月抽一千人，贈一千兩百元住宿金；「遊樂園留宿優惠」則是可憑合法旅宿發票，到主題樂園入園時，第二天的門票可免費；「企業員工國內旅遊獎勵」是補助旅行業者及企業申請一至二萬元獎勵金；「Taiwan PASS平日優惠」將在週日至週四打四折，或加贈每房每晚一千五百元住宿金。

    但邱若華批評平日要上班，看得到用不到。陳世凱回應，國人有特休可在平日休假，住宿補助方案盼大家利用平日去住：「平日價格真的沒有那麼高。」

    立委建議房價應比照日本訂定規範

    邱若華建議，應比照日本訂定國內房價的規範。卓榮泰指出，若房價嚴重超出合理範圍，牴觸公平交易相關法規，需與產業界或公會來談內部自律，大家一起遵守，直接用法律訂價格，非自由市場機制。陳世凱則說，中央要不要有一個（房價）指引，需和業者討論。

    平日國旅明年推出5大優惠

