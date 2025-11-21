台南增5歷史名人 多元貢獻獲肯定

台南市文化局昨天公布新增五位歷史名人，包括陳輝東、詹評仁、王昭雄、顏世鴻、「人間國寶」許漢珍。他們在藝術、文史、教育、醫療與工藝領域的深刻貢獻，為後代子孫留下珍貴的文化資產與歷史見證。

陳輝東 催生台南美術館

陳輝東自許為「文化長工」，催生南市美術館並出任首任董事長，為台南實現延宕六十年的美術館之夢。他促成許多前輩藝術家捐贈與典藏，對城市文化能量累積具有指標意義。

詹評仁 被譽為「文史活字典

深耕地方學的詹評仁（柚城逸士）被譽為「文史活字典」。他走訪南瀛大街小巷近一甲子，自費出版廿六冊「柚城逸士編著系列叢書」，也開設「麻豆學」、「南瀛學」講座，替地方文化留下不可取代的史料。

王昭雄 台灣藥學發展重要推手

王昭雄博士以「興學濟世」為志業，奠定嘉南藥理大學的教育基礎，使其成為全國藥學人才的搖籃。他在整體醫藥教育制度推動上功不可沒，是台灣藥學發展的重要推手。

顏世鴻 捍衛人權與民主價值

顏世鴻醫師長年以仁心仁術照顧弱勢病患。他以自身白色恐怖受難者身分撰寫《青島東路3號》等紀實作品，對自由、人權與民主價值的堅定捍衛，具有深遠意義。

許漢珍 創木作「蜘蛛結網」工法

許漢珍是台灣傳統大木作大師，自創的「蜘蛛結網」工法，成功融合傳統技藝與現代工程，更致力於傳統技藝保存與傳承，是台灣廟宇工藝的重要支柱。

