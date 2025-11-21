為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南增5歷史名人 多元貢獻獲肯定

    2025/11/21 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    台南市文化局昨天公布新增五位歷史名人，包括陳輝東、詹評仁、王昭雄、顏世鴻、「人間國寶」許漢珍。他們在藝術、文史、教育、醫療與工藝領域的深刻貢獻，為後代子孫留下珍貴的文化資產與歷史見證。

    陳輝東 催生台南美術館

    陳輝東自許為「文化長工」，催生南市美術館並出任首任董事長，為台南實現延宕六十年的美術館之夢。他促成許多前輩藝術家捐贈與典藏，對城市文化能量累積具有指標意義。

    詹評仁 被譽為「文史活字典

    深耕地方學的詹評仁（柚城逸士）被譽為「文史活字典」。他走訪南瀛大街小巷近一甲子，自費出版廿六冊「柚城逸士編著系列叢書」，也開設「麻豆學」、「南瀛學」講座，替地方文化留下不可取代的史料。

    王昭雄 台灣藥學發展重要推手

    王昭雄博士以「興學濟世」為志業，奠定嘉南藥理大學的教育基礎，使其成為全國藥學人才的搖籃。他在整體醫藥教育制度推動上功不可沒，是台灣藥學發展的重要推手。

    顏世鴻 捍衛人權與民主價值

    顏世鴻醫師長年以仁心仁術照顧弱勢病患。他以自身白色恐怖受難者身分撰寫《青島東路3號》等紀實作品，對自由、人權與民主價值的堅定捍衛，具有深遠意義。

    許漢珍 創木作「蜘蛛結網」工法

    許漢珍是台灣傳統大木作大師，自創的「蜘蛛結網」工法，成功融合傳統技藝與現代工程，更致力於傳統技藝保存與傳承，是台灣廟宇工藝的重要支柱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播