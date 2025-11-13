蘇澳災民泣訴 家裡什麼都沒有了／家具、電器無一倖免 百萬裝潢全毀、汽機車也泡湯

蘇澳鎮中原路一帶前晚大淹水，住戶昨天清理滿目瘡痍的家園。（記者江志雄攝）

宜蘭縣蘇澳鎮前天遭暴雨襲擊，水淹一層樓高，全鎮有三千二百戶淹水；昨天積水消退，現場滿目瘡痍；災民泣訴「家裡什麼都沒有了」、「十五年淹二次，嫁妝全毀更損失百萬裝潢，叫我們怎麼辦？」軍方緊急出動二輛AAV7兩棲突擊車、二艘膠舟及二輛中型戰術輪車合計四十名官兵，投入蘇澳鎮災民撤離任務。鎮長李明哲盼大家為蘇澳集氣，度過難關。

蘇澳中油加油站周邊的中山路、中原路地勢較低，二〇一〇年十月二十一日梅姬颱風期間也曾大淹水，如今又受鳳凰颱風襲擊；前晚水淹一層樓，一夜洪水退去，昨早街道滿是泥濘；家家戶戶清理環境，泡水電視、冰箱、冷氣機搬戶外，居民唉聲嘆氣，宛如十五年前梅姬水患惡夢重現。

撐過梅姬災後復原 惡夢重現

郭姓災民說，前晚五點多，蘇澳下起滂沱大雨，她跟丈夫在家吃晚餐，吃沒幾口、水就淹進來，眼見愈淹愈高，兩人立即起身趕往二樓，歷經一夜驚魂，昨天水退去，但家具、電器無一倖免，清掉泡水家電後，家中已空無一物。

魏姓受災戶住在蘇澳十六年，十五年前曾歷經梅姬颱風重創，未料現又再遇一次打擊，讓她泣不成聲；她說，嫁妝全毀更損失百萬裝潢，機車也成泡水車。十五年前咬牙撐過梅姬災後復原，好不容易淡忘傷痛，想不到惡夢重現，無語問蒼天。

煙波大飯店協調理賠泡水車

蘇澳當地的「煙波大飯店」因豪雨造成地下室停車場淹水，有三十多輛車泡湯；煙波發表聲明，針對車損部分，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

除了蘇澳，羅東、冬山、五結等鄉鎮也多處淹水；宜縣昨雖然停班停課，但不少人仍得冒險外出工作；五結鄉五十二甲濕地周遭積水未退，一名護理師為了到醫院上班，將機車抬上竹筏，由父親協助牽引著竹筏，連人帶車渡過淹水區，以求順利上班，也成了感人畫面。

卓揆勘災 指示儘速協助災民

行政院長卓榮泰昨到蘇澳勘災，指示要解決水患，也要對淹水民眾生活困難加以照顧。他指示救助要快速、復建要到位、韌性要強化等三個原則，協助民眾盡快恢復正常生活。

